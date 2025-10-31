У соцмережах пишуть про нашестя липового клопа у Києві: що це за комахи та чи шкідливі для людей

Наприкінці жовтня в мережі люди стали розповсюджувати фото комах, яких помічають на деревах у різних районах столиці. Користувачі припускають, що Київ, імовірно, облюбували липові клопи.

Про те, що за комахи з'явилися в столиці та чи небезпечні вони для людей інформує 24 Канал.

Що відомо про нашестя комах?

У столиці зафіксували масову появу комах, імовірно, липових клопів. Світлини дерев, повністю вкритих жуками, публікують у соціальних мережах.

Зокрема одна з дописувачок поділилася зображеннями, зробленими 30 жовтня. Вона розповіла, що весь стовбур липи від землі до самої крони обсіли ці комахи.

Схоже на якийсь фільм жахів,

– висловилася про побачене авторка фото.

Раніше подібна ситуація спіткала й мешканців Вінниці. Так, у лютому 2025 року фахівці паразитологічної лабораторії Вінницького обласного центру контролю та профілактики хворою провели видову діагностику комах, що поселилися на деревах міста.

Тоді експерти Жанна Маріянко й Діна Горба дослідили комах й визначили, що це липовий клоп, або Oxycarenus lavaterae.



Так виглядає липовий клоп / Фото Вінницький ЦКПХ

У Вінницькому ЦКПХ радять не чіпати цих комах, оскільки вони не є шкідниками й не впливають на здоров'я людей та дерев.

24 Канал звернувся до Київського міського центру контролю та профілактики хвороб з проханням прокоментувати появу таких комах у місті Києві.

Подібні випадки появи незвичних для України комах