Про те, що за комахи з'явилися в столиці та чи небезпечні вони для людей інформує 24 Канал.
Що відомо про нашестя комах?
У столиці зафіксували масову появу комах, імовірно, липових клопів. Світлини дерев, повністю вкритих жуками, публікують у соціальних мережах.
Зокрема одна з дописувачок поділилася зображеннями, зробленими 30 жовтня. Вона розповіла, що весь стовбур липи від землі до самої крони обсіли ці комахи.
Схоже на якийсь фільм жахів,
– висловилася про побачене авторка фото.
Раніше подібна ситуація спіткала й мешканців Вінниці. Так, у лютому 2025 року фахівці паразитологічної лабораторії Вінницького обласного центру контролю та профілактики хворою провели видову діагностику комах, що поселилися на деревах міста.
Тоді експерти Жанна Маріянко й Діна Горба дослідили комах й визначили, що це липовий клоп, або Oxycarenus lavaterae.
Так виглядає липовий клоп / Фото Вінницький ЦКПХ
У Вінницькому ЦКПХ радять не чіпати цих комах, оскільки вони не є шкідниками й не впливають на здоров'я людей та дерев.
24 Канал звернувся до Київського міського центру контролю та профілактики хвороб з проханням прокоментувати появу таких комах у місті Києві.
Подібні випадки появи незвичних для України комах
У серпні у Вінниці жінку вкусив сосновий клоп просто під час примірки штанів у секонд-хенді. Фахівці зазначають, що цей вид не є смертельно небезпечним, проте його укус може викликати біль і алергічну реакцію.
Тим часом на півдні України влітку фіксували нашестя сарани, поодинокі випадки появи комах виявили навіть на Львівщині. Ймовірно, шкідники потрапили туди не природним шляхом, а за допомогою транспорту.
А в липні у Дніпропетровській області активізувалися мокреці – дрібні комахи, укуси яких можуть викликати свербіж, алергію та навіть переносити віруси. Самці безпечні для людей, тоді як самки живляться кров'ю тварин і птахів.