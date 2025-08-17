Першим спеціалістом, до якого звернулася пацієнтка, був лікар-інфекціоніст. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеве ЗМІ "Віта ТБ".

Дивіться також Власники Varus і Eva купили конфісковане у росіянина підприємство у Вінниці

Що відомо про випадок укусу клопа у секонд-хенді Вінниці?

Спочатку лікар-інфекціоніст припустив, що це міг бути небезпечний "поцілунковий клоп" (триатомовий), який є переносником хвороби Шагаса – серйозного захворювання, що уражає серцево-судинну та нервову системи. Однак фахівці лабораторії Жанна Маріянко та Діна Горба після ретельного огляду підтвердили, що йдеться про соснового насіннєвого клопа (Leptoglossus occidentalis).

Ця комаха не становить смертельної загрози для людини, адже живиться соками хвойних дерев. Проте її укус може спричинити біль, почервоніння, свербіж чи алергічну реакцію.

Соснові клопи останніми роками почали з’являтися в Україні, зокрема в Житомирській, Тернопільській та Львівській областях, хоча самі походять з Північної Америки. Найчастіше вони потрапляють сюди разом із деревиною, новорічними ялинками чи транспортом. Імовірно, комаха сховалася в одязі під час транспортування речей і таким чином опинилася у вінницькому магазині.

На щастя, випадок завершився без серйозних наслідків, але він став нагадуванням, що приміряючи чи купуючи вживані речі, варто бути уважними та дотримуватися правил гігієни.