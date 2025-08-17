Первым специалистом, к которому обратилась пациентка, был врач-инфекционист. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местное СМИ "Вита ТВ".

Что известно о случае укуса клопа в секонд-хенде Винницы?

Сначала врач-инфекционист предположил, что это мог быть опасный "поцелуйный клоп" (триатомовый), который является переносчиком болезни Шагаса – серьезного заболевания, поражающего сердечно-сосудистую и нервную системы. Однако специалисты лаборатории Жанна Марианко и Дина Горба после тщательного осмотра подтвердили, что речь идет о сосновом семенном клопе (Leptoglossus occidentalis).

Это насекомое не представляет смертельной угрозы для человека, ведь питается соками хвойных деревьев. Однако его укус может вызвать боль, покраснение, зуд или аллергическую реакцию.

Сосновые клопы в последние годы начали появляться в Украине, в частности в Житомирской, Тернопольской и Львовской областях, хотя сами происходят из Северной Америки. Чаще всего они попадают сюда вместе с древесиной, новогодними елками или транспортом. Предположительно, насекомое спряталось в одежде во время транспортировки вещей и таким образом оказалась в винницком магазине.

К счастью, случай завершился без серьезных последствий, но он стал напоминанием, что примеряя или покупая подержанные вещи, стоит быть внимательными и соблюдать правила гигиены.