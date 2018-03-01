Людям приходится толкать троллейбус, чтобы доехать на работу: фото и видео

В Херсон и Харьков пришла суровая зима, город замело снегом. Из-за этого жители городов просто вынуждены толкать транспорт, чтобы добраться до места работы.

Пользователи публиковали видео, на котором видно, как в Херсоне жители едва двигаются в снежных сугробах. Снега там выпало по пояс.

Люди помогают троллейбусу, который застрял в снежных сугробах.

Один из местных жителей для передвижения по городу решил воспользоваться лыжами, пишет "Типичный Херсон".

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Мужчину на лыжах заметили неподалеку от Центрального рынка, рядом с автостанцией. Он направлялся в сторону Панкратовского моста от площади Свободы.

В Харькове, чтобы добраться на работу, жители города тоже толкали троллейбус.