В правительстве определились, кто будет исполнять обязанности министра юстиции вместо Галущенко

Кабинет Министров принял решение временно возложить обязанности руководителя Минюста на заместителя по вопросам европейской интеграции Людмилу Сугак. Произошло это после увольнения Германа Галущенко с соответствующей должности на фоне коррупционного скандала.

Соответствующее решение 20 ноября появилось на официальном сайте Министерства юстиции Украины, передает 24 Канал.

Что известно о Людмиле Сугак?

Руководительницей Минюста на временный период стала Людмила Сугак. Родилась она 6 января 1987 года в Винницкой области. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, где получила бакалавра международных отношений (2008) и магистра международного права (2010).

Карьеру Людмила Сугак начала еще во время учебы. Она работала как юрист в частной компании, а с 2008 года занимала должности на государственной службе.

Прошла путь от специалиста Киевского облсовета до руководящих должностей в Министерстве юстиции и Национальном агентстве по вопросам управления активами от коррупционных преступлений (АРМА).

В июле 2023 вернулась в Минюст как заместитель министра по вопросам европейской интеграции, где занималась вопросами гармонизации украинского законодательства с европейским и международным сотрудничеством.

Что этому предшествовало?