Соответствующее решение 20 ноября появилось на официальном сайте Министерства юстиции Украины, передает 24 Канал.
Что известно о Людмиле Сугак?
Руководительницей Минюста на временный период стала Людмила Сугак. Родилась она 6 января 1987 года в Винницкой области. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, где получила бакалавра международных отношений (2008) и магистра международного права (2010).
Карьеру Людмила Сугак начала еще во время учебы. Она работала как юрист в частной компании, а с 2008 года занимала должности на государственной службе.
Прошла путь от специалиста Киевского облсовета до руководящих должностей в Министерстве юстиции и Национальном агентстве по вопросам управления активами от коррупционных преступлений (АРМА).
В июле 2023 вернулась в Минюст как заместитель министра по вопросам европейской интеграции, где занималась вопросами гармонизации украинского законодательства с европейским и международным сотрудничеством.
Что этому предшествовало?
Накануне, 19 ноября, Верховная Рада уволила Германа Галущенко из-за подозрений в коррупции в энергетике. За его отставку проголосовали 323 депутата после расследования НАБУ и САП.
Ранее, 12 ноября, правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции, которую он занимал с лета. Президент Зеленский отметил, что все виновные должны понести ответственность.