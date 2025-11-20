Соответствующее решение 20 ноября появилось на официальном сайте Министерства юстиции Украины, передает 24 Канал.

Что известно о Людмиле Сугак?

Руководительницей Минюста на временный период стала Людмила Сугак. Родилась она 6 января 1987 года в Винницкой области. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, где получила бакалавра международных отношений (2008) и магистра международного права (2010).

Карьеру Людмила Сугак начала еще во время учебы. Она работала как юрист в частной компании, а с 2008 года занимала должности на государственной службе.

Прошла путь от специалиста Киевского облсовета до руководящих должностей в Министерстве юстиции и Национальном агентстве по вопросам управления активами от коррупционных преступлений (АРМА).

В июле 2023 вернулась в Минюст как заместитель министра по вопросам европейской интеграции, где занималась вопросами гармонизации украинского законодательства с европейским и международным сотрудничеством.

Что этому предшествовало?