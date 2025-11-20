Відповідне рішення 20 листопада з'явилося на офіційному сайті Міністерства юстиції України, передає 24 Канал.

Що відомо про Людмилу Сугак?

Очільницею Мін'юсту на тимчасовий період стала Людмила Сугак. Народилася вона 6 січня 1987 року у Вінницькій області. Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, де здобула бакалавра міжнародних відносин (2008) та магістра міжнародного права (2010).

Кар'єру Людмила Сугак почала ще під час навчання. Вона працювала як юристка у приватній компанії, а з 2008 року обіймала посади на державній службі.

Пройшла шлях від спеціаліста Київської облради до керівних посад у Міністерстві юстиції та Національному агентстві з питань управління активами від корупційних злочинів (АРМА).

У липні 2023 року повернулася до Мін'юсту як заступниця міністра з питань європейської інтеграції, де займалася питаннями гармонізації українського законодавства з європейським та міжнародною співпрацею.

Що цьому передувало?