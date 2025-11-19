Про це пише 24 Канал із посиланням на програму Радіо Свободи "Схеми".

Що відомо про внесення застави за Чернишова?

Журналісти дізналися від джерел у правоохоронних органах, що заставу за Олексія Чернишова внесли дві фізичні особи – по 30 000 гривень та 21 600 гривень відповідно, і вже ввечері 19 листопада він зможе бути звільнений з-під варти.

У понеділок, 17 листопада, колишньому віцепрем'єр-міністру Чернишову обрали запобіжний захід. САП просило арештувати Чернишова з можливістю вийти під заставу у 55 мільйонів гривень. Адже саме така сума незаконно набутих Чернишовим коштів фігурує у провадженні.

Після того, як за Чернишова внесли заставу, він має дотримуватися низки зобов'язань, зокрема носити електронний браслет, здати паспорти, не відлучатися за межі Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду та прибувати за кожною їхньою вимогою та викликом тощо.

У чому звинувачують колишнього віцепрем'єра?