Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на программу Радио Свободы "Схемы".
Что известно о внесении залога за Чернышова?
Журналисты узнали от источников в правоохранительных органах, что залог за Алексея Чернышова внесли два физических лица – по 30 000 гривен и 21 600 гривен соответственно, и уже вечером 19 ноября он сможет быть освобожден из-под стражи.
В понедельник, 17 ноября, бывшему вице-премьер-министру Чернышеву избрали меру пресечения. САП просило арестовать Чернышева с возможностью выйти под залог в 55 миллионов гривен. Ведь именно такая сумма незаконно приобретенных Чернышевым средств фигурирует в производстве.
После того, как за Чернышева внесли залог, он должен соблюдать ряд обязательств, в частности носить электронный браслет, сдать паспорта, не отлучаться за пределы Киевской области без разрешения детектива, прокурора или суда и прибывать по каждому их требованию и вызову и тому подобное.
В чем обвиняют бывшего вице-премьера?
Напомним, по данным следствия, Алексей Чернышов был среди тех, кто посещал так называемую "прачечную" – места, где осуществлялась легализация средств, полученных преступным путем. Объектом руководил руководитель преступной организации.
Подозреваемый и его доверенное лицо получили более 1,2 миллиона долларов США и почти 100 тысяч евро наличными.
Прокурор САП аргументировал необходимость ареста Чернышева тем, что он может повлиять на следствие, уничтожить доказательства, повлиять на свидетелей или выехать за границу. Установление залога в 55 миллионов гривен должно было обеспечить участие подозреваемого в судебных заседаниях и предотвратить попытки повлиять на расследование.