Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на программу Радио Свободы "Схемы".

Смотрите также Свинарчуки, "золотые батоны" и миндичгейт: история украинской коррупции – кто и как бежал из Украины с миллиардами

Что известно о внесении залога за Чернышова?

Журналисты узнали от источников в правоохранительных органах, что залог за Алексея Чернышова внесли два физических лица – по 30 000 гривен и 21 600 гривен соответственно, и уже вечером 19 ноября он сможет быть освобожден из-под стражи.

В понедельник, 17 ноября, бывшему вице-премьер-министру Чернышеву избрали меру пресечения. САП просило арестовать Чернышева с возможностью выйти под залог в 55 миллионов гривен. Ведь именно такая сумма незаконно приобретенных Чернышевым средств фигурирует в производстве.

После того, как за Чернышева внесли залог, он должен соблюдать ряд обязательств, в частности носить электронный браслет, сдать паспорта, не отлучаться за пределы Киевской области без разрешения детектива, прокурора или суда и прибывать по каждому их требованию и вызову и тому подобное.

В чем обвиняют бывшего вице-премьера?