Нарушили логистику россиян в оккупированной Волновахе: агенты "Атэш" провели диверсию на железной дороге
- Партизаны "Атеш" совершили диверсию на железной дороге в оккупированной Волновахе, препятствуя поставке боеприпасов, техники и личного состава врага.
- Волноваха является один из важных узлов снабжения, и нарушение логистики замедляет темпы боевых операций российских оккупантов.
Партизаны движения "Атеш" нарушили логистику российских войск во временно оккупированной Волновахе в Донецкой области. Это помогло помешать поставке боеприпасов и техники.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Атеш".
Что известно об "ударе по логистике" врага в Волновахе?
Агент "Атэш" провел диверсию на железной дороге в районе населенного пункта Волноваха, препятствуя поставке боеприпасов, техники и личного состава вражеской армии.
Волноваха – ключевой узел снабжения на Запорожском и Херсонском направлениях. Нарушение логистики замедляет темпы боевых операций врага, создавая цепочку сбоев в тылах оккупантов,
– говорится в сообщении.
Потери российских войск: последние новости
Силы специальных операций 9 августа ударили по ангарам, которые использовали оккупанты из 448-й ракетной бригады для скрытого хранения ОТРК "Искандер" на территории бывшей птицефабрики в Курской области России.
Результатом такой работы Сил спецопераций ВС Украины стали:
- 5 уничтоженных транспортно-заряжающих машин типа 9Т250;
- 1 уничтожена пусковая установка ОТРК "Искандер";
- поражен ЗРПК "Панцирь-С1", прикрывавший объект;
- разрушены склады и автомобильная техника.
Также недавно на Запорожском направлении был сбит российский самолет Су-34, который осуществлял террористические атаки по городу Запорожье, с применением управляемых авиабомб.