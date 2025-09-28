Укр Рус
28 сентября, 13:01
2

Нарушили логистику россиян в оккупированной Волновахе: агенты "Атэш" провели диверсию на железной дороге

Ирина Марцияш
Основные тезисы
  • Партизаны "Атеш" совершили диверсию на железной дороге в оккупированной Волновахе, препятствуя поставке боеприпасов, техники и личного состава врага.
  • Волноваха является один из важных узлов снабжения, и нарушение логистики замедляет темпы боевых операций российских оккупантов.

Партизаны движения "Атеш" нарушили логистику российских войск во временно оккупированной Волновахе в Донецкой области. Это помогло помешать поставке боеприпасов и техники.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Атеш".

Что известно об "ударе по логистике" врага в Волновахе?

Агент "Атэш" провел диверсию на железной дороге в районе населенного пункта Волноваха, препятствуя поставке боеприпасов, техники и личного состава вражеской армии.

Волноваха – ключевой узел снабжения на Запорожском и Херсонском направлениях. Нарушение логистики замедляет темпы боевых операций врага, создавая цепочку сбоев в тылах оккупантов,
– говорится в сообщении.

Потери российских войск: последние новости

  • Силы специальных операций 9 августа ударили по ангарам, которые использовали оккупанты из 448-й ракетной бригады для скрытого хранения ОТРК "Искандер" на территории бывшей птицефабрики в Курской области России.

  • Результатом такой работы Сил спецопераций ВС Украины стали:
    - 5 уничтоженных транспортно-заряжающих машин типа 9Т250;
    - 1 уничтожена пусковая установка ОТРК "Искандер";
    - поражен ЗРПК "Панцирь-С1", прикрывавший объект;
    - разрушены склады и автомобильная техника.

  • Также недавно на Запорожском направлении был сбит российский самолет Су-34, который осуществлял террористические атаки по городу Запорожье, с применением управляемых авиабомб.