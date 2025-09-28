Укр Рус
28 вересня, 13:01
2

Порушили логістику росіян в окупованій Волновасі: агенти "Атеш" провели диверсію на залізниці

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Партизани "Атеш" здійснили диверсію на залізниці в окупованій Волновасі, перешкоджаючи постачанню боєприпасів, техніки та особового складу ворога.
  • Волноваха є одним з важливих вузлів постачання, і порушення логістики уповільнює темпи бойових операцій російських окупантів.

Партизани руху "Атеш" порушили логістику російських військ в тимчасово окупованій Волновасі на Донеччині. Це допомогло перешкодити постачанню боєприпасів і техніки.

Про це пише 24 Канал з посиланням на "Атеш".

Що відомо про "удар по логістиці" ворога у Волновасі?

Агент "Атеш" провів диверсію на залізниці в районі населеного пункту Волноваха, перешкоджаючи постачанню боєприпасів, техніки та особового складу ворожої армії.

Волноваха – ключовий вузол постачання на Запорізькому та Херсонському напрямках. Порушення логістики уповільнює темпи бойових операцій ворога, створюючи ланцюжок збоїв у тилах окупантів, 
– ідеться в повідомленні. 

Втрати російських військ: останні новини 

  • Сили спеціальних операцій 9 серпня вдарили по ангарах, які використовували окупанти з 448-ої ракетної бригади для прихованого зберігання ОТРК "Іскандер" на території колишньої птахофабрики у Курській області Росії.

  • Результатом такої роботи Сил спецоперацій ЗС України стали:
    - 5 знищених транспортно-заряджальних машин типу 9Т250;
    - 1 знищена пускова установка ОТРК "Іскандер";
    - уражений ЗРПК "Панцир-С1", що прикривав об’єкт;
    - зруйновані склади та автомобільна техніка.

  • Також нещодавно на Запорізькому напрямку було збито російський літак Су-34, який здійснював терористичні атаки по місту Запоріжжя, із застосуванням керованих авіабомб.