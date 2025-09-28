Про це пише 24 Канал з посиланням на "Атеш".
Що відомо про "удар по логістиці" ворога у Волновасі?
Агент "Атеш" провів диверсію на залізниці в районі населеного пункту Волноваха, перешкоджаючи постачанню боєприпасів, техніки та особового складу ворожої армії.
Волноваха – ключовий вузол постачання на Запорізькому та Херсонському напрямках. Порушення логістики уповільнює темпи бойових операцій ворога, створюючи ланцюжок збоїв у тилах окупантів,
– ідеться в повідомленні.
Втрати російських військ: останні новини
Сили спеціальних операцій 9 серпня вдарили по ангарах, які використовували окупанти з 448-ої ракетної бригади для прихованого зберігання ОТРК "Іскандер" на території колишньої птахофабрики у Курській області Росії.
Результатом такої роботи Сил спецоперацій ЗС України стали:
- 5 знищених транспортно-заряджальних машин типу 9Т250;
- 1 знищена пускова установка ОТРК "Іскандер";
- уражений ЗРПК "Панцир-С1", що прикривав об’єкт;
- зруйновані склади та автомобільна техніка.
Також нещодавно на Запорізькому напрямку було збито російський літак Су-34, який здійснював терористичні атаки по місту Запоріжжя, із застосуванням керованих авіабомб.