Про це пише 24 Канал з посиланням на "Атеш".

Що відомо про "удар по логістиці" ворога у Волновасі?

Агент "Атеш" провів диверсію на залізниці в районі населеного пункту Волноваха, перешкоджаючи постачанню боєприпасів, техніки та особового складу ворожої армії.

Волноваха – ключовий вузол постачання на Запорізькому та Херсонському напрямках. Порушення логістики уповільнює темпи бойових операцій ворога, створюючи ланцюжок збоїв у тилах окупантів,

– ідеться в повідомленні.

