Что известно об "ударе по логистике" врага в Волновахе?

Агент "Атэш" провел диверсию на железной дороге в районе населенного пункта Волноваха, препятствуя поставке боеприпасов, техники и личного состава вражеской армии.

Волноваха – ключевой узел снабжения на Запорожском и Херсонском направлениях. Нарушение логистики замедляет темпы боевых операций врага, создавая цепочку сбоев в тылах оккупантов,

– говорится в сообщении.

