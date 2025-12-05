Укр Рус
24 Канал Новости Украины Зарабатывала на OnlyFans: харьковская прокурор оказалась в центре скандала из-за собственных доходов
5 декабря, 11:07
6

Зарабатывала на OnlyFans: харьковская прокурор оказалась в центре скандала из-за собственных доходов

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • В соцсетях появилась информация о причастности прокурора Луизы Карапетян к платформе OnlyFans.
  • Женщина подала заявление в полицию, утверждая, что распространение материалов совершил ее бывший парень по мотивам мести.

В Харьковской областной прокуратуре начали служебное расследование относительно информации, появившейся в интернете в отношении прокурора Луизы Карапетян. По данным сети, ее якобы узнали среди моделей на платформе OnlyFans.

При этом в декларации чиновницы за 2024 год доходы от этой платформы не указаны. Подробности резонансного дела рассказывает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Харьковской облпрокуратуры.

Актуально У нардепа Скороход проводят обыски: ее подозревают в получении взятки

Что известно о харьковском прокуроре?

Пресс-служба прокуратуры 4 декабря сообщила, что в связи с распространением информации о прокуроре Новобаварской окружной прокуратуры Харькова Луизе Карапетян началось служебное расследование для всесторонней и объективной проверки всех обстоятельств.

Кроме того, прокурор подала в отдел полиции заявление, в котором отметила, что распространение соответствующих материалов, по ее словам, совершил ее бывший парень по мотивам мести,
– говорится в сообщении пресс-службы.

Так, правоохранители открыли уголовное производство за нарушение неприкосновенности частной жизни.

Несколько Telegram-каналов 4 декабря сообщили, что пользователи узнали прокурора среди моделей на OnlyFans. Сейчас указанная учетная запись на платформе недоступна.

Фотографии якобы из аккаунта Луизы Карапетян на OnlyFans / Фото из сети

Как регулируется деятельность OnlyFans в Украине?

  • Украинцы, которые получали доходы на платформе OnlyFans в период 2020 – 2022 годов, не уплатили налоги на сумму 384,7 миллиона гривен.

  • Несмотря на то, что в Украине существует уголовная ответственность за создание порнографического контента, налоговые службы продолжают требовать уплату налогов с заработков создателей контента на OnlyFans.

  • Кстати, недавно стало известно, что OnlyFans установила рекорд прибыльности на одного сотрудника – 37,6 миллиона долларов. Это стало возможным благодаря бизнес-модели, ориентированной на контент пользователей.

  • Компания насчитывает менее 50 работников, но ее доходы превышают результаты таких технологических гигантов, как Apple, Google и Meta.