5 грудня, 11:07
Заробляла на OnlyFans: харківська прокурорка опинилася в центрі скандалу через власні доходи

Тетяна Бабич
Основні тези
  • У соцмережах з'явилася інформація про причетність прокурорки Луїзи Карапетян до платформи OnlyFans.
  • Жінка подала заяву до поліції, стверджуючи, що поширення матеріалів здійснив її колишній хлопець з мотивів помсти.

В Харківській обласній прокуратурі розпочали службове розслідування щодо інформації, що з’явилася в інтернеті стосовно прокурорки Луїзи Карапетян. За даними мережі, її нібито впізнали серед моделей на платформі OnlyFans.

При цьому у декларації службовиці за 2024 рік доходи від цієї платформи не зазначені. Подробиці резонансної справи розповідає 24 Канал із посиланням на пресслужбу Харківської облпрокуратури.

Що відомо про харківську прокурорку?

Пресслужба прокуратури 4 грудня повідомила, що у зв'язку з поширенням інформації про прокурорку Новобаварської окружної прокуратури Харкова Луїзу Карапетян розпочалося службове розслідування для всебічної та об'єктивної перевірки всіх обставин.

Крім того, прокурор подала до відділу поліції заяву, у якій зазначила, що поширення відповідних матеріалів, за її словами, здійснив її колишній хлопець з мотивів помсти,
– йдеться у повідомленні пресслужби.

Так, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення недоторканності приватного життя.

Декілька Telegram-каналів 4 грудня повідомили, що користувачі впізнали прокурорку серед моделей на OnlyFans. Наразі зазначений обліковий запис на платформі недоступний.

Світлини нібито з акаунту Луїзи Карапетян на OnlyFans / Фото з мережі

Як регулюється діяльність OnlyFans в Україні?

  • Українці, які отримували доходи на платформі OnlyFans у період 2020 – 2022 років, не сплатили податки на суму 384,7 мільйона гривень. 

  • Попри те, що в Україні існує кримінальна відповідальність за створення порнографічного контенту, податкові служби продовжують вимагати сплату податків із заробітків творців контенту на OnlyFans.

  • До речі, нещодавно стало відомо, що OnlyFans встановила рекорд прибутковості на одного співробітника – 37,6 мільйона доларів. Це стало можливим завдяки бізнес-моделі, орієнтованій на контент користувачів. 

  • Компанія налічує менш ніж 50 працівників, але її прибутки перевищують результати таких технологічних гігантів, як Apple, Google та Meta.