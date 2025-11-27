Лукашенко решил "научить" Зеленского мирным переговорам с Россией
- Александр Лукашенко дал Владимиру Зеленскому непрошеный совет.
- Он намекнул на возможную потерю Украиной доступа к морю и контроль над Одессой и Николаевом.
Украина и Европа критически относятся к определенным пунктам мирного плана Трампа. Впрочем, в Беларуси на это другое мнение. Там утверждают, что Зеленский должен соглашаться на договоренности, если хочет сохранить территории.
Так высказался самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, передает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские СМИ.
Читайте также Украина заинтересована во встрече Зеленского и Трампа, чтобы обсудить чувствительные вопросы, – Сибига
Что посоветовал Лукашенко Зеленскому?
Белорусский диктатор заявил, что если Украина стремится сохранить свои нынешние границы, то должна "идти на договоренности" и не препятствовать переговорам.
Он также утверждает, что в американском плане не видит ничего, чего Киев якобы не мог бы принять.
Отдельно Лукашенко намекнул, что Украина может потерять доступ к морю и контроль над Одессой и Николаевом, которые, по его словам, могут исчезнуть "в один миг".
Он также добавил, что в войне "может не быть победителей", а Евросоюз точно не станет таким, и заявил, что "как никогда" верит в скорое завершение боевых действий.
К слову, экономика Беларуси переживает сложные времена. Дефицит в 2025 году вдвое превышает показатели 2024-го. По мнению экспертов, это может побудить Лукашенко отдаляться от России и сближаться с Западом.
Предыдущие заявления Лукашенко и роль Беларуси в войне
Белорусский диктатор недавно пригласил украинцев переезжать в его страну, заверив, что для них создадут такие же условия жизни, как для белорусов.
Президент Зеленский, комментируя слова Лукашенко, заметил, что это попытка "заговорить украинцам память" и напомнил о ракетах, которые летели из Беларуси.
Между тем Минск резко наращивает поставки бензина на российский рынок на фоне ожидаемого топливного кризиса. Беларусь также планирует третий энергоблок БелАЭС, хотя нынешние мощности превышают потребности страны; проект будет финансироваться в основном российскими средствами, что увеличит зависимость от Москвы и нагрузку на бюджет.