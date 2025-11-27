Лукашенко вирішив "навчити" Зеленського мирних переговорів з Росією

Україна та Європа критично ставляться до певних пунктів мирного плану Трампа. Втім, у Білорусі на це інша думка. Там стверджують, що Зеленський має погоджуватися на домовленості, якщо хоче зберегти території.

Так висловився самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає 24 Канал із посиланням на пропагандистські ЗМІ.

Що порадив Лукашенко Зеленському?

Білоруський диктатор заявив, що якщо Україна прагне зберегти свої нинішні кордони, то має "йти на домовленості" й не перешкоджати переговорам.

Він також стверджує, що в американському плані не бачить нічого, чого Київ нібито не міг би прийняти.

Окремо Лукашенко натякнув, що Україна може втратити доступ до моря та контроль над Одесою й Миколаєвом, які, за його словами, можуть зникнути "в одну мить".

Він також додав, що у війні "може не бути переможців", а Євросоюз точно не стане таким, і заявив, що "як ніколи" вірить у швидке завершення бойових дій.

До слова, економіка Білорусі переживає складні часи. Дефіцит у 2025 році вдвічі перевищує показники 2024-го. На думку експертів, це може спонукати Лукашенка віддалятися від Росії та зближуватися із Заходом.

Попередні заяви Лукашенка та роль Білорусі у війні