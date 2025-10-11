Александр Лукашенко приказал провести комплекс мероприятий по приведению воинских частей Беларуси в боевую готовность. Эти действия Минска могут свидетельствовать как о намерении защищаться, так и о вероятном шантаже соседей.

Политический консультант, военнослужащий Александр Антонюк в эфире 24 Канала объяснил действия Лукашенко. Напомним, что в сентябре Беларусь вместе с Россией провели маневры "Запад-2025".

К чему готовится Лукашенко?

Антонюк отметил, что приведение белорусской армии в боевую готовность – это часть информационной психологической спецоперации в рамках гибридной войны России против стран НАТО и Европейского Союза.

Таким образом поддерживается информационный градус. Делается это для того, чтобы оставаться присутствовать в медиапространстве и давить прежде всего на своих соседей – Польшу, Литву, Латвию, Эстонию,

– отметил политический консультант.

Поэтому, по мнению военнослужащего, на этот раз ничего чрезвычайно не происходит.

Кроме проверки войск по боеспособности или готовности в этом случае ничего больше не будет. Хотя недавно были учения, и их, вероятно, было достаточно для того, чтобы убедиться, в каком состоянии находятся войска в Беларуси,

– предположил Александр Антонюк.

Поэтому, он не исключает, что и в будущем снова будут звучать заявления Лукашенко о каких-то провокациях на границе, о недружественных мерах и тому подобное. Соответственно эти действия Беларуси нужно рассматривать в таком ключе.

Обратите внимание! На с 12 по 16 сентября Беларусь и Россия провели военные учения "Запад-2025". После их окончания россияне вывели с территории Беларуси свои войска. Их количество было незначительным для того, чтобы осуществлять провокации. Также на учениях присутствовали присутствовали несколько офицеров из США, а также Индия направила на маневры в Беларусь 65 своих военнослужащих.

В то же время очевидно, что белорусская армия не способна осуществлять наступательные операции как в сторону Украины, так и стран-членов НАТО. Однако Беларусь может быть использована для создания провокации по прикрытию россиян.

Что происходит в Беларуси?