Після навчань "Захід-2025": чому Лукашенко наказав привести армію Білорусі у стан боєготовності
- Олександр Лукашенко наказав привести білоруську армію у стан бойової готовності. Це може бути частиною інформаційної спецоперації.
- Білоруська армія не здатна до наступальних операцій, але може бути використана для провокацій з боку Росії.
Олександр Лукашенко наказав провести комплекс заходів щодо приведення військових частин Білорусі у бойову готовність. Ці дії Мінська можуть свідчити як про намір захищатися, так і про імовірний шантаж сусідів.
Політичний консультант, військовослужбовець Олександр Антонюк в ефірі 24 Каналу пояснив дії Лукашенка. Нагадаємо, що у вересні Білорусь разом з Росією провели маневри "Захід-2025".
До теми У Білорусі похвалилися відпрацюванням розгортання "Орешника" під час навчань "Захід-2025"
До чого готується Лукашенко?
Антонюк зауважив, що приведення білоруської армії у бойову готовність – це частина інформаційної психологічної спецоперації в межах гібридної війни Росії проти країн НАТО і Європейського Союзу.
У такий спосіб підтримується інформаційний градус. Робиться це для того, щоб залишатися присутніми у медіапросторі та тиснути передусім на своїх сусідів – Польщу, Литву, Латвію, Естонію,
– наголосив політичний консультант.
Тому, на думку військовослужбовця, цього разу нічого надзвичайно не відбувається.
Окрім перевірки військ щодо боєздатності або готовності в цьому випадку нічого більше не буде. Хоча нещодавно пройшли навчання, і їх, імовірно, було достатньо для того, щоб переконатися, в якому стані перебувають війська в Білорусі,
– припустив Олександр Антонюк.
Тому, він не виключає, що і в майбутньому знову будуть звучати заяви Лукашенка про якісь провокації на кордоні, про недружні заходи тощо. Відповідно ці дії Білорусі потрібно розглядати у такому ключі.
Зверніть увагу! З 12 по 16 вересня Білорусь та Росія провели військові навчання "Захід-2025". Після їх закінчення росіяни вивели з території Білорусі свої війська. Їхня кількість була незначною для того, щоб здійснювати провокації. На навчаннях були присутні кілька офіцерів із США, а також Індія направила на маневри в Білорусь 65 своїх військовослужбовців.
Водночас очевидно, що білоруська армія не здатна здійснювати наступальні операції як у бік України, так і країн-членів НАТО. Проте Білорусь може бути використана для створення провокації для прикриття росіян.
Що відбувається у Білорусі?
- Олександр Лукашенко віддав наказ перевести військові частини Білорусі у підвищений ступінь бойової готовності. Це відбувається у межах масштабної перевірки боєготовності білоруської армії.
- Як наголосили у міноборони Білорусі, ці заходи проводяться для того, щоб оцінити здатність білоруського війська оперативно реагувати на імовірні виклики та ефективно виконувати завдання, що були поставлені.
- Раніше міністр закордонних справ Білорусі Максим Риженков заявив, що, нібито, в країні було розміщено російську ракету "Орешник". У Мінську вважають, що ця зброя буцімто необхідна Білорусі для того, щоб гарантувати безпеку країни.
- Також Лукашенко вирішив пригрозити НАТО, який готовий збивати російські літаки. Він заявив, якщо це відбудеться, то нібито відповідь "прилетить миттєво". Якщо сили НАТО зіб'ють російський літак, то Росія та Білорусь будуть "воювати на всі гроші".