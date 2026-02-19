Путин начал угрожать Лукашенко: что пошло не так в отношениях между диктаторами

Беларусь все больше становится зависимой от России, учитывая договоренности Александра Лукашенко и Владимира Путина. Самопровозглашенный белорусский президент ищет только выгоду для себя, продавая интересы собственной страны. Однако, даже несмотря на это, Кремль угрожает ему.

Лукашенко снова начал очень критиковать Запад, подчеркивая, что у Беларуси нет друзей в мире. Заместитель руководителя Переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко рассказал 24 Каналу, что такое заявление указывает, что белорусская власть завела страну в очень плохое положение. Говорится о внутренней и внешней политике.

Какие у Лукашенко сейчас отношения с Россией?

Павел Латушко отметил, что Лукашенко оговорился, когда сказал, что у Беларуси нет друзей, ведь это означает, что даже Россия враг.

Кремль, вероятно, использует тактику "кнута и пряника", ведь якобы предупреждает белорусского диктатора, что в 2030 году США и Европа планируют отстранить его от власти.

Против Лукашенко Москва организовала такую информационно-пропагандистскую кампанию. Мол, мы тебе когда-то позволили удержаться у власти, но теперь ставим дедлайн до 2030 года. Если будешь выполнять наши интересы, то, возможно, позволим тебе быть у власти и дальше,

– отметил Латушко.

Кроме того, в Кремле также рассматривают возможность отправки в Беларусь российских военных, чтобы якобы защищать союзника. Это будет возможно, если в государстве, например, начнется бунт. Тогда Россия сможет направить туда свою армию для подавления.

Павел Латушко считает, что Лукашенко сделал большую ошибку, подписав такой документ с кремлевской властью. Он предоставил России право применять свою армию на территории Беларуси.

Лукашенко продал внутренний суверенитет своей страны за перенос белорусских долгов перед Россией на 2037 год,

– сказал заместитель руководителя Переходного Кабинета Беларуси.

Он пояснил, что самопровозглашенный президент Беларуси сделал это для того, чтобы еще немного продержаться у власти. Однако то, что будет после его правления со страной Лукашенко, к сожалению, уже не интересует.

К слову, Владимир Зеленский сообщил о введении санкций против Александра Лукашенко из-за его поддержки российской агрессии и содействия атакам по Украине. По словам президента, Беларусь предоставила территорию и инфраструктуру для управления дронами, а также привлекла тысячи предприятий к обеспечению российского ВПК.

Какую политику сейчас ведет Лукашенко?