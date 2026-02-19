Путін почав погрожувати Лукашенку: що пішло не так у відносинах між диктаторами

Білорусь все більше стає залежною від Росії, з огляду на домовленості Олександра Лукашенка та Володимира Путіна. Самопроголошений білоруський президент шукає лише вигоду для себе, продаючи інтереси власної країни. Однак, навіть попри це, Кремль погрожує йому.

Лукашенко знову почав дуже критикувати Захід, наголошуючи, що у Білорусі немає друзів у світі. Заступник керівника Перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко розповів 24 Каналу, що така заява вказує, що білоруська влада завела країну у дуже погане становище. Мовиться про внутрішню та зовнішню політику.

Які у Лукашенка зараз відносини з Росією?

Павло Латушко зауважив, що Лукашенко обмовився, коли сказав, що у Білорусі немає друзів, адже це означає, що навіть Росія ворог.

Кремль, ймовірно, використовує тактику "батога та пряника", адже нібито попереджає білоруського диктатора, що у 2030 році США та Європа планують усунути його від влади.

Проти Лукашенка Москва організована таку інформаційно-пропагандистську кампанію. Мовляв, ми тобі колись дозволили утриматись при владі, але тепер ставимо дедлайн до 2030 року. Якщо виконуватимеш наші інтереси, то, можливо, дозволимо тобі бути при владі й далі,

– зазначив Латушко.

Крім того, у Кремлі також розглядають можливість відправлення до Білорусі російських військових, щоб начебто захищати союзника. Це буде можливо, якщо у державі, наприклад, розпочнеться бунт. Тоді Росія зможе скерувати туди свою армію для придушення.

Павло Латушко вважає, що Лукашенко зробив велику помилку, підписавши такий документ із кремлівською владою. Він надав Росії право застосовувати свою армію на території Білорусі.

Лукашенко продав внутрішній суверенітет своєї країни за перенесення білоруських боргів перед Росією на 2037 рік,

– сказав заступник керівника Перехідного Кабінету Білорусі.

Він пояснив, що самопроголошений президент Білорусі зробив це для того, щоб ще трішки протриматись при владі. Однак те, що буде після його правління із країною Лукашенка, на жаль, вже не цікавить.

До слова, Володимир Зеленський повідомив про запровадження санкцій проти Олександра Лукашенка через його підтримку російської агресії та сприяння атакам по Україні. За словами президента, Білорусь надала територію й інфраструктуру для керування дронами, а також залучила тисячі підприємств до забезпечення російського ВПК.

Яку політику зараз веде Лукашенко?