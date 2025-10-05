Львов и область атаковали 90 российских дронов и ракет, – ОВА
- Львов и область подверглись атаке 90 российских целей, из которых 78 были БпЛА, а 12 – ракеты.
- В результате атаки пострадали объекты критической инфраструктуры, жилые дома, погибли 4 человека.
5 октября 2025 года Львов пережил массированную атаку дронами и ракетами. Россия запустила на один только регион почти сотню целей.
Об этом рассказал директор департамента гражданской защиты Львовской ОГА Игорь Туз в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал.
Сколько целей запустили на Львов и область?
По данным ОВА, этим утром Львов и область атаковали 90 российских дронов и ракет.
На Львовскую область пришлось 78 БпЛА и 12 ракет... Ряд объектов критической инфраструктуры пострадал, также пострадало много многоквартирных и других домов жилых, где проживают мирные люди,
– отметил чиновник.
Больше всего в результате атаки пострадали Львов, а также Львовский, и Стрыйский районы. Кроме этого, известно о попадании и в Дрогобычском и Шепетовском районах.
Относительно Лапаевки, то там повреждено около 10 частных домов. Погибло 4 человека, три человека сейчас в больнице. Им оказывается помощь.
Добавим! Председатель ОВА Максим Козицкий сообщил, что в зону ответственности Воздушного командования "Запад" зашло около 163 воздушные цели. Предварительно 140 "Шахедов" и 23 крылатые ракеты.
Что известно об атаке на Львов?
Россияне обстреливали Львовскую область в течение 4 часов подряд. Кроме "Шахедов" и крылатых ракет враг запустил еще и две аэробаллистические ракеты "Кинжал". В ГСЧС говорят, что это была самая масштабная атака на Львов за все время.
К сожалению, известно о масштабных повреждениях. В частности, поражен индустриальный парк Sparrow. Там вспыхнул пожар.
Оккупанты полностью разрушили один из домов в селе Лапаевка. Там погибли 4 человека – целая семья, в том числе 15-летняя девочка. Еще один член семьи находится в больнице.
Под ударом оказались газовые объекты, важные для отопительного сезона. На Львовщине повреждено газовое хранилище.