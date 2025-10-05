5 октября 2025 года Львов пережил массированную атаку дронами и ракетами. Россия запустила на один только регион почти сотню целей.

Об этом рассказал директор департамента гражданской защиты Львовской ОГА Игорь Туз в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал.

Сколько целей запустили на Львов и область?

По данным ОВА, этим утром Львов и область атаковали 90 российских дронов и ракет.

На Львовскую область пришлось 78 БпЛА и 12 ракет... Ряд объектов критической инфраструктуры пострадал, также пострадало много многоквартирных и других домов жилых, где проживают мирные люди,

– отметил чиновник.

Больше всего в результате атаки пострадали Львов, а также Львовский, и Стрыйский районы. Кроме этого, известно о попадании и в Дрогобычском и Шепетовском районах.

Относительно Лапаевки, то там повреждено около 10 частных домов. Погибло 4 человека, три человека сейчас в больнице. Им оказывается помощь.

Добавим! Председатель ОВА Максим Козицкий сообщил, что в зону ответственности Воздушного командования "Запад" зашло около 163 воздушные цели. Предварительно 140 "Шахедов" и 23 крылатые ракеты.

Что известно об атаке на Львов?