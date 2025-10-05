Львів і область атакували 90 російських дронів і ракет, – ОВА
- Львів та область зазнали атаки 90 російських цілей, з яких 78 були БпЛА, а 12 – ракети.
- Внаслідок атаки постраждали об'єкти критичної інфраструктури, житлові будинки, загинуло 4 людини.
5 жовтня 2025 року Львів пережив масовану атаку дронами і ракетами. Росія запустила на один лише регіон майже сотню цілей.
Про це розповів директор департаменту цивільного захисту Львівської ОВА Ігор Туз в ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Місто у диму, частина – без світла: все про одну з наймасованіших атак Росії по Львову
Скільки цілей запустили на Львів та область?
За данними ОВА, цього ранку Львів і область атакували 90 російських дронів і ракет.
На Львівську область прийшлось 78 БпЛА та 12 ракет... Низка об'єктів критичної інфраструктури постраждала, також постраждало багато багатоквартирних та інших будинків житлових, де проживають мирні люди,
– зауважив посадовець.
Найбільше внаслідок атаки постраждали Львів, а також Львівський, і Стрийський райони. Крім цього, відомо про влучання і в Дрогобицькому та Шепетівському районах.
Стосовно Лапаївки, то там пошкоджено близько 10 приватних будинків. Загинуло 4 людей, троє осіб зараз у лікарні. Їм надається допомога.
Додамо! Голова ОВА Максим Козицький повідомив, що у зону відповідальності Повітряного командування "Захід" зайшло близько 163 повітряні цілі. Попередньо 140 "Шахедів" і 23 крилаті ракети.
Що відомо про атаку на Львів?
Росіяни обстрілювали Львівську область протягом 4 годин поспіль. Крім "Шахедів" та крилатих ракет ворог запустив ще й дві аеробалістичні ракети "Кинджал". У ДСНС кажуть, що це була наймасштабніше атака на Львів за весь час.
На жаль, відомо про масштабні пошкодження. Зокрема, уражений індустріальний парк Sparrow. Там спалахнула пожежа.
Окупанти вщент зруйнували один із будинків у селі Лапаївка. Там загинули 4 людини – ціла родина, зокрема 15-річна дівчинка. Ще один член сім'ї перебуває у лікарні.
Під ударом опинилися газові об'єкти, важливі для опалювального сезону. На Львівщині пошкоджено газове сховище.