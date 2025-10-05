5 жовтня 2025 року Львів пережив масовану атаку дронами і ракетами. Росія запустила на один лише регіон майже сотню цілей.

Про це розповів директор департаменту цивільного захисту Львівської ОВА Ігор Туз в ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал.

Скільки цілей запустили на Львів та область?

За данними ОВА, цього ранку Львів і область атакували 90 російських дронів і ракет.

На Львівську область прийшлось 78 БпЛА та 12 ракет... Низка об'єктів критичної інфраструктури постраждала, також постраждало багато багатоквартирних та інших будинків житлових, де проживають мирні люди,

– зауважив посадовець.

Найбільше внаслідок атаки постраждали Львів, а також Львівський, і Стрийський райони. Крім цього, відомо про влучання і в Дрогобицькому та Шепетівському районах.

Стосовно Лапаївки, то там пошкоджено близько 10 приватних будинків. Загинуло 4 людей, троє осіб зараз у лікарні. Їм надається допомога.

Додамо! Голова ОВА Максим Козицький повідомив, що у зону відповідальності Повітряного командування "Захід" зайшло близько 163 повітряні цілі. Попередньо 140 "Шахедів" і 23 крилаті ракети.

Що відомо про атаку на Львів?