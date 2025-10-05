Укр Рус
Львів та область атакували 90 російських дронів та ракет, – ОВА
5 жовтня, 13:56
3

Львів і область атакували 90 російських дронів і ракет, – ОВА

Дмитро Усик
Основні тези
  • Львів та область зазнали атаки 90 російських цілей, з яких 78 були БпЛА, а 12 – ракети.
  • Внаслідок атаки постраждали об'єкти критичної інфраструктури, житлові будинки, загинуло 4 людини.

5 жовтня 2025 року Львів пережив масовану атаку дронами і ракетами. Росія запустила на один лише регіон майже сотню цілей.

Про це розповів директор департаменту цивільного захисту Львівської ОВА Ігор Туз в ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал.

Скільки цілей запустили на Львів та область?

За данними ОВА, цього ранку Львів і область атакували 90 російських дронів і ракет.

На Львівську область прийшлось 78 БпЛА та 12 ракет... Низка об'єктів критичної інфраструктури постраждала, також постраждало багато багатоквартирних та інших будинків житлових, де проживають мирні люди, 
– зауважив посадовець.

Найбільше внаслідок атаки постраждали Львів, а також Львівський, і Стрийський райони. Крім цього, відомо про влучання і в Дрогобицькому та Шепетівському районах. 

Стосовно Лапаївки, то там пошкоджено близько 10 приватних будинків. Загинуло 4 людей, троє осіб зараз у лікарні. Їм надається допомога.

Додамо! Голова ОВА Максим Козицький повідомив, що у зону відповідальності Повітряного командування "Захід" зайшло близько 163 повітряні цілі. Попередньо 140 "Шахедів" і 23 крилаті ракети. 

Що відомо про атаку на Львів?

  • Росіяни обстрілювали Львівську область протягом 4 годин поспіль. Крім "Шахедів" та крилатих ракет ворог запустив ще й дві аеробалістичні ракети "Кинджал". У ДСНС кажуть, що це була наймасштабніше атака на Львів за весь час.

  • На жаль, відомо про масштабні пошкодження. Зокрема, уражений індустріальний парк Sparrow. Там спалахнула пожежа.

  • Окупанти вщент зруйнували один із будинків у селі Лапаївка. Там загинули 4 людини – ціла родина, зокрема 15-річна дівчинка. Ще один член сім'ї перебуває у лікарні. 

  • Під ударом опинилися газові об'єкти, важливі для опалювального сезону. На Львівщині пошкоджено газове сховище.