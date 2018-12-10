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      Львов – единственный город Украины в топ-100 самых посещаемых в мире

      94 Читати новину українською
      Львов
      Львов / radiosvoboda.org

      В этом году впервые в отчете аналитической компании Euromonitor International "Топ-100 посещаемых городов 2018" фигурирует Украина.

      Львов занял 80-ю позицию в рейтинге самых популярных городов мира по оценке численности притока международных туристов. В первой пятерке рейтинга – Гонконг, Бангкок, Лондон, Сингапур и Макао.

      По классификации Euromonitor International, международные туристы – это люди, которые находятся в другой стране по крайней мере в течение 24 часов, но не более 12 месяцев. Целью путешествия может быть как бизнес, так и отдых, посещение друзей или родственников и тому подобное.

      "10% денег мира крутятся в туризме. Украина имеет огромный потенциал, но она его не раскрывает до конца. Мне приятно, что Львов попал в рейтинг самых привлекательных туристических городов мира. Сейчас это единственный город в Украине, а я бы хотел, чтобы их было больше.

      Более 10 лет назад мы во Львове определили для себя туризм как приоритетную отрасль, которая может приносить успех городу. И будем дальше двигаться в этом направлении, потому что для меня важны новые рабочие места и качественное продвижение. Через красивый Львов люди узнают Украину", – сказал мэр Львова Андрей Садовый.

      Добавим, по данным рейтинга, ожидается, что к концу текущего года Львов посетит более 2 миллионов 700 тысяч туристов. За последние годы город показывает устойчивый рост количества туристов: в 2017 прирост составил 0,2%, а уже в 2018 – 4%. Кроме того, за период 2012-2017 годов Львову удалось подняться на 51 позицию данного рейтинга.

      Международная компания Euromonitor International – мировой лидер в области глобальной стратегической информации и аналитических исследований по отдельным отраслям, странам и потребителями. Эта независимая компания мирового уровня, базирующаяся в Лондоне, специализируется в области международных стратегических исследований потребительских рынков.

      Теги: Новости Украины Путешествия Новости Львова Андрей Садовой
      Источник: 24 Канал
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