24 ноября, 20:07
2

Во Львове дедушка в метель спешил куда-то с букетом роз: сеть тронуло видео

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • Видео с пожилым мужчиной, идущим с букетом роз в метель во Львове, стало вирусным в TikTok, набрав более 550 тысяч просмотров.
  • Пользователи соцсети поделились трогательными комментариями и воспоминаниями, выражая симпатию к герою видео.

В соцсети TikTok завирусилось видео, на котором мужчина почтенного возраста спешил с букетом роз в неизвестном направлении. В это время во Львове шел снег.

Об этом пишет 24 Канал. Менее чем за сутки видео посмотрело более 550 тысяч пользователей, а полюбило ролик более 120 тысяч человек.

Что пишут о трогательном видео?

Пользовательница соцсети TikTok Илона сняла на видео и опубликовала момент, как мужчина почтенного возраста в метель спешил с букетом роз в неизвестном направлении.

На кадрах видно мужчину в черной одежде и со шляпой на голове, который шел с букетом цветов. "Очень милый дедушка", – прокомментировала автор.

Дедушка с розами во Львове растрогал пользователей TikTok: смотрите видео

 

Пользователи TikTok поделились воспоминаниями о своих дедушках и родителях. Также они растрогались таким моментом и расхвалили львовянина.

Комментарии под трогательным видео с дедушкой / Скриншоты 24 Канала

 

По состоянию на вечер 24 ноября более 160 тысяч пользователей лайкнули видеоролик.

Летом завирусилось другое видео с дедушкой: что известно?

  • Напомним, что в тиктоке в июле завирусилось трогательное видео, на котором мужчина в жаркий день поливает детей из шланга, делая им дождик.

  • В соцсетях это видео активно распространили на разных языках. Люди вспоминали счастливые моменты своего детства, глядя на малышей.

  • Пользователи сети оставляли положительные комментарии под видео, отмечая, как же мало нужно для счастья.