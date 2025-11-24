У Львові дідусь в хуртовину поспішав кудись з букетом троянд: мережу зворушило відео

У соцмережі TikTok завірусилося відео, на якому чоловік поважного віку поспішав з букетом троянд у невідомому напрямку. У цей час у Львові сніжило.

Про це пише 24 Канал. Менш ніж за добу відео переглянуло понад 550 тисяч користувачів, а вподобало ролик понад 120 тисяч людей.

Що пишуть про зворушливе відео?

Користувачка соцмережі TikTok Ілона зняла на відео та опублікувала момент, як чоловік поважного віку в хуртовину поспішав з букетом троянд у невідомому напрямку.

На кадрах видно чоловіка у чорному одязі й з капелюхом на голові, який ішов з букетом квітів. "Дуже милий дідусь", – прокоментувала авторка.

Дідусь з трояндами у Львові зворушив користувачів TikTok: дивіться відео

Користувачі TikTok поділилися спогадами про своїх дідусів та батьків. Також вони зворушилися таким моментом і розхвалили львівʼянина.

Коментарі під зворушливим відео з дідусем / Скриншоти 24 Каналу

Станом на вечір 24 листопада понад 160 тисяч користувачів уподобали відеоролик.

