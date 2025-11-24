У Львові дідусь в хуртовину поспішав кудись з букетом троянд: мережу зворушило відео
- Відео з літнім чоловіком, що йде з букетом троянд у хуртовину у Львові, стало вірусним у TikTok, набравши понад 550 тисяч переглядів.
- Користувачі соцмережі поділилися зворушливими коментарями та спогадами, висловлюючи симпатію до героя відео.
У соцмережі TikTok завірусилося відео, на якому чоловік поважного віку поспішав з букетом троянд у невідомому напрямку. У цей час у Львові сніжило.
Про це пише 24 Канал. Менш ніж за добу відео переглянуло понад 550 тисяч користувачів, а вподобало ролик понад 120 тисяч людей.
Дивіться також Українець став найкращим тіктокером у Британії: на нагородженні він згадав про бабусю без світла
Що пишуть про зворушливе відео?
Користувачка соцмережі TikTok Ілона зняла на відео та опублікувала момент, як чоловік поважного віку в хуртовину поспішав з букетом троянд у невідомому напрямку.
На кадрах видно чоловіка у чорному одязі й з капелюхом на голові, який ішов з букетом квітів. "Дуже милий дідусь", – прокоментувала авторка.
Дідусь з трояндами у Львові зворушив користувачів TikTok: дивіться відео
Користувачі TikTok поділилися спогадами про своїх дідусів та батьків. Також вони зворушилися таким моментом і розхвалили львівʼянина.
Коментарі під зворушливим відео з дідусем / Скриншоти 24 Каналу
Станом на вечір 24 листопада понад 160 тисяч користувачів уподобали відеоролик.
Влітку завірусилося інше відео з дідусем: що відомо?
Нагадаємо, що у тіктоці в липні завірусилося зворушливе відео, на якому чоловік у спекотний день поливає дітей зі шланга, роблячи їм дощик.
У соцмережах це відео активно поширили різними мовами. Люди згадували щасливі моменти свого дитинства, дивлячись на малечу.
Користувачі мережі залишали позитивні коментарі під відео, відзначаючи, як же мало потрібно для щастя.