Львовяне превращают заброшенные помещения в арт-объекты: впечатляющие фото и видео

Четверо львовян создали в центре города креативное пространство. Помещение заброшенного завода они превратили в офис и место, где свои выставки могут бесплатно устраивать молодые художники.

Космонавт, а еще – старые трубы, превращенные в лавки и экспозиции. Именно так сейчас выглядит креативное пространство А.Space. Там молодые художники, скульпторы, музыканты или же разработчики в креативной сфере могут впервые заявить миру о себе.

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Соучредители пространства – это художница Ярина, архитекторы Богдан и Юрий, менеджер Влад. В таком составе они работают здесь по вечерам, ведь днем ​​имеют основную работу.

Люди банально теряют надежду, что их кто-то будет даже видеть. У нас сейчас везде в основном – известные художники, известные скульпторы, которые уже себя где-то проявили,

– отметил Богдан Голиян, один из основателей А.Space.

A.Space существует полгода, за это время в разных локациях города идеологи провели немало концертов и выставок. Их концепция – это община, которая заботится и воспитывает.

Креативное пространство A.Space во Львове:

A.Space – не просто пространство, где можно провести мероприятие. Это еще и социальная инициатива, которая помогает львовянам искать ресурсы и развиваться.

Мы учим понимать что тебе надо для твоей выставки? Какие ресурсы надо привлечь, где и как их искать. Знакомим их между собой, стараемся знакомить художников с бизнесом. Чтобы они банально понимали, как себя продавать,

– пояснил Владислав Крупко, соучредитель A.Space.

А еще четверо друзей превращают заброшенные помещения на новые просторы. Так сейчас разрабатывают проект для коворкинга вместо старого народного дома в селе Красив, что под Львовом.