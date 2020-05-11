На Львовщине карантин могут ослабить раньше 15 мая

Львовская область стала единственной в Украине, где пока не будут ослаблять ограничительные меры из-за распространения COVID-19. Дата смягчения карантина там сейчас перенесли на 15 мая. Однако, в ЛОГА не исключают, что оно произойдет быстрее.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал Тарас Грень, заместитель председателя Львовской ОГА.

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Он подчеркнул, что симптомы коронавируса проявляются не сразу. Поэтому именно сейчас может проявиться новая волна заболевания из-за выходных и праздников, которые были 7 – 10 дней назад.

Если же этого не произойдет, не исключаю, что завтра или послезавтра (12 или 13 мая – 24 канал) мы внесем изменения в решение комиссии ТЭБ и ЧС. И, возможно, ослабление карантина будет быстрее,

– предположил чиновник.

"Но с учетом новых летальных случаев мы все-таки завтра утром снова будем изучать ситуацию. Если динамика будет увеличиваться, будем принимать те или иные шаги, но не ослаблять", – пояснил Грень.

Справка. С 11 мая в Украине ослабляется карантин согласно решению Кабмина. Однако из-за значительного роста количества случаев COVID-19 на Львовщине местная власть перенесла дату ослабления ограничительных мер на 15 мая.

Кроме этого, заместитель председателя Львовской ОГА отметил, что решение комиссии ТЭБ и ЧС области, различных районов или, например, города Львов разные. Он считает, что это – хорошо, ведь каждый насалений пункт и регион имеет свою специфику и особенности.

"Когда комиссия ТЭБ и ЧС Львова выносят решение, которое не является зеркальным нашему, это абсолютно нормально и адекватно. Потому что ситуация по области неоднородная", – подчеркнул Грень.

И добавил, что об этой ситуации стоит говорить, руководствуясь динамикой. Если на следующий день будет более четкая статистика с учетом всех мероприятий, проведенных за минувшие выходные, местная власть будет делать все, чтобы таки ослабить карантин в области.

По бизнесу – конечно, все так или иначе устали от карантина. И это понятно, что бизнес должен работать. Но если эта динамика – положительная или отрицательная – даст соответствующий результат, то думаю, что эти 4 дня оправданы,

– считает чиновник.

Грень также отметил, что накануне, 9 мая, на Львовщине был своеобразный антирекорд по количеству заболеваний в Украине – болезнь подтвердили у 59 человек. Зато 11 мая эта цифра уменьшилась до 45, то есть уже наблюдается определенная положительная динамика.

"Начиная с 11 мая идет постепенное уменьшение количества случаев. Поэтому и нужны эти 4 дня, чтобы определить, точно ли пошла такая тенденция. Если завтра, условно, не будет резкого увеличения, ослабление карантина будет при любых условиях", – заверил он.

Что известно о COVID-19 на Львовщине?По состоянию на вечер 11 мая во Львовской области подтвердили 798 случаев коронавируса COVID-19. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 22 человека, зато 157 – выздоровели.



10 мая лабораторные центры Львова провели 239 ПЦР-тестов, из которых 45 – положительные. Среди них – 28 жителей Львова.

Заместитель председателя Львовской ОГА Тарас Грень также прокомментировал задержку зарплаты медикам в области. Ведь ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что обещанные 300% надбавки за работу с больными COVID-19 в полном объеме за март выплатила лишь Полтавская область.

Чиновник отметил, что в ближайшее время эта ситуация будет исправлена. А вопрос о задолженности по зарплатам и ее увеличении будет решен в течение недели.