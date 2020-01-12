Львовский священник стал самым молодым в мире епископом

Львовский трицятивосьмилетний священник стал самым молодым в мире католическим епископом. В Патриаршем соборе Воскресения Христова, в Киеве, глава Украинской Греко-Католической церкви Святослав торжественно посвятил владыку Степана Суса. Долгое время он был военным капелланом и настоятелем Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла во Львове.

Осенью 2019 года в Ватикане было объявлено о согласие от Папы на его каноническое избрание епископом Курии Верховного Архиепископа. Святого отца с назначением поздравляли верующие из разных уголков Украины.

Этот институт капелланства, который был основан отцом Степаном, является уникальным в своем служении. Львову жаль, что он уезжает от нас, но мы понимаем, что из Киева владыка Степан будет иметь больше возможностей распространять свою социальную и духовную деятельность на всю Украину,

– отметил директор департамента Администрации городского головы Львова Евгений Бойко.

Также святой отец Степан Сус как помощник Главы Греко-Католической церкви выполняет поручения в интересах католиков в разных уголках мира.

Этот день для меня – новый вызов, новые переживания. Я верю в то, что с Божьей помощью буду дальше преодолевать вызовы жизни как епископ, как пастырь, и я очень хочу, чтобы в моем лице, в лице христиан Господь встречался в этом мире с теми, кто ищет тропинки к нему,

– поделился епископ УГКЦ Степан Сус.

Накануне состоялся Чин архиерейского наименования нового епископа, во время которого владыка Степан принес присягу на верность католической церкви, папе Римскому и патриархата УГКЦ.