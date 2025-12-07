"Проплывает в секретном месте": появились новые фото Magura V7, который первым в мире сбил Су-30

3 мая 2025 года Украина осуществила уникальную операцию. Впервые в мире два российских истребителя Су-30 были сбиты в акватории Черного моря с помощью надводного дрона. Этим "рекордсменом" стал Magura V7, оснащенный ракетами.

Тогда же весной появились первые фото украинского безэкипажного катера, который нанес потери вражеской авиации, передает 24 Канал.

Как выглядит Magura V7 с ракетами?

6 декабря фотокорреспондент AP Ефрем Лукацкий опубликовал новые фото Magura V7.

Морской дрон "Магура V7" Главного Управления Разведки Украины, оснащен ракетами класса "земля – воздух", проплывает в неразглашенном месте в Украине, суббота, 6 декабря 2025 года,

– говорится в подписи к фотографиям.

Напомним, что Magura V7 – это увеличенный вариант дрона Magura V5, который ранее использовали для тарана российских кораблей.

Он длиннее (около 8 метров против 5,5 метра в V5) и имеет измененную форму носа, что улучшает его поведение на воде, особенно зимой.

На корпусе видно несколько антенн и датчиков. В носовой части нет взрывного заряда, но его можно установить. Главная особенность Magura V7 – он может нести две американские ракеты Sidewinder. Их дальность действия ориентировочно до 10 километров , хотя в реальных условиях может быть меньше. По характеристикам они подобны советским ракетам Р-73.

Что известно об историческом сбитии Су-30 дроном?