"Проплывает в секретном месте": появились новые фото Magura V7, который первым в мире сбил Су-30
- 3 мая 2025 года Украина впервые в мире сбила два российских Су-30 с помощью надводного дрона Magura V7.
- 6 декабря фотокорреспондент Ефрем Лукацкий опубликовал новые фото дрона Magura V7 с ракетами.
3 мая 2025 года Украина осуществила уникальную операцию. Впервые в мире два российских истребителя Су-30 были сбиты в акватории Черного моря с помощью надводного дрона. Этим "рекордсменом" стал Magura V7, оснащенный ракетами.
Тогда же весной появились первые фото украинского безэкипажного катера, который нанес потери вражеской авиации, передает 24 Канал.
Как выглядит Magura V7 с ракетами?
6 декабря фотокорреспондент AP Ефрем Лукацкий опубликовал новые фото Magura V7.
Морской дрон "Магура V7" Главного Управления Разведки Украины, оснащен ракетами класса "земля – воздух", проплывает в неразглашенном месте в Украине, суббота, 6 декабря 2025 года,
– говорится в подписи к фотографиям.
Как выглядит уникальный "Магура V7" / Фото AP
Напомним, что Magura V7 – это увеличенный вариант дрона Magura V5, который ранее использовали для тарана российских кораблей.
Он длиннее (около 8 метров против 5,5 метра в V5) и имеет измененную форму носа, что улучшает его поведение на воде, особенно зимой.
На корпусе видно несколько антенн и датчиков. В носовой части нет взрывного заряда, но его можно установить. Главная особенность Magura V7 – он может нести две американские ракеты Sidewinder. Их дальность действия ориентировочно до 10 километров , хотя в реальных условиях может быть меньше. По характеристикам они подобны советским ракетам Р-73.
Что известно об историческом сбитии Су-30 дроном?
- Украина сбила два российских Су-30 над Черным морем с помощью морских дронов MAGURA V7, на которые установили ракеты. Это был очень нестандартный и эффективный способ. По словам военного эксперта Романа Свитана, дроны сначала выманили самолеты, а потом сбили их ракетами. Один Су-30 сбили возле Новороссийска, второй – возле Крыма. Свитан говорит, что такую же тактику можно использовать и для сбития "Шахедов" -т ракеты можно устанавливать даже на обычные грузовики.
- Генерал Николай Маломуж объяснил, что подобные удары значительно ослабили возможности россиян на Черном море: Су-30 использовали для ударов КАБами, разведки и наведения атак на украинские объекты. Теперь Россия теряет не только технику, но и репутацию своих "новейших" самолетов, которые Украина успешно уничтожает. Маломуж добавил, что из-за нехватки технологий Россия не сможет быстро заменить такие дорогие и сложные самолеты.