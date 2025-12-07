"Пропливає в секретному місці": з'явилися нові фото Magura V7, який першим у світі збив Су-30

3 травня 2025 року Україна здійснила унікальну операцію. Вперше у світі два російські винищувачі Су-30 були збиті в акваторії Чорного моря за допомогою надводного дрона. Цим "рекордсменом" став Magura V7, оснащений ракетами.

Тоді ж навесні з'явилися перші фото українського безекіпажного катера, який завдав втрат ворожій авіації, передає 24 Канал.

Дивіться також ЗСУ вгатили по пусковому району "Шахедів" в окупованому Криму

Який вигляд має Magura V7 з ракетами?

6 грудня фотокореспондент AP Єфрем Лукацький опублікував нові фото Magura V7.

Морський дрон Magura V7 Головного Управління Розвідки України, оснащений ракетами класу "земля – повітря", пропливає в нерозголошеному місці в Україні, субота, 6 грудня 2025 року,

– йдеться у підписі до світлин.

Який вигляд має унікальний Magura V7 / Фото AP

Нагадаємо, що Magura V7 – це збільшений варіант дрона Magura V5, який раніше використовували для тарану російських кораблів.

Він довший (близько 8 метрів проти 5,5 метра у V5) та має змінену форму носа, що покращує його поведінку на воді, особливо взимку.

На корпусі видно кілька антен і датчиків. У носовій частині немає вибухового заряду, але його можна встановити. Головна особливість Magura V7 – він може нести дві американські ракети Sidewinder. Їхня дальність дії орієнтовно до 10 кілометрів, хоча в реальних умовах може бути меншою. За характеристиками вони подібні до радянських ракет Р-73.

Що відомо про історичне збиття Су-30 дроном?