"Пропливає в секретному місці": з'явилися нові фото Magura V7, який першим у світі збив Су-30
- 3 травня 2025 року Україна вперше у світі збила два російські Су-30 за допомогою надводного дрона Magura V7.
- 6 грудня фотокореспондент Єфрем Лукацький опублікував нові фото дрона Magura V7 з ракетами.
3 травня 2025 року Україна здійснила унікальну операцію. Вперше у світі два російські винищувачі Су-30 були збиті в акваторії Чорного моря за допомогою надводного дрона. Цим "рекордсменом" став Magura V7, оснащений ракетами.
Тоді ж навесні з'явилися перші фото українського безекіпажного катера, який завдав втрат ворожій авіації, передає 24 Канал.
Який вигляд має Magura V7 з ракетами?
6 грудня фотокореспондент AP Єфрем Лукацький опублікував нові фото Magura V7.
Морський дрон Magura V7 Головного Управління Розвідки України, оснащений ракетами класу "земля – повітря", пропливає в нерозголошеному місці в Україні, субота, 6 грудня 2025 року,
– йдеться у підписі до світлин.
Який вигляд має унікальний Magura V7 / Фото AP
Нагадаємо, що Magura V7 – це збільшений варіант дрона Magura V5, який раніше використовували для тарану російських кораблів.
Він довший (близько 8 метрів проти 5,5 метра у V5) та має змінену форму носа, що покращує його поведінку на воді, особливо взимку.
На корпусі видно кілька антен і датчиків. У носовій частині немає вибухового заряду, але його можна встановити. Головна особливість Magura V7 – він може нести дві американські ракети Sidewinder. Їхня дальність дії орієнтовно до 10 кілометрів, хоча в реальних умовах може бути меншою. За характеристиками вони подібні до радянських ракет Р-73.
Що відомо про історичне збиття Су-30 дроном?
- Україна збила два російські Су-30 над Чорним морем за допомогою морських дронів Magura V7, на які встановили ракети. Це був дуже нестандартний і ефективний спосіб. За словами військового експерта Романа Світана, дрони спочатку виманили літаки, а потім збили їх ракетами. Один Су-30 збили біля Новоросійська, другий – біля Криму. Світан каже, що таку ж тактику можна використовувати й для збиття "Шахедів" – ракети можна встановлювати навіть на звичайні вантажівки.
- Генерал Микола Маломуж пояснив, що подібні удари значно послабили можливості росіян на Чорному морі: Су-30 використовували для ударів КАБами, розвідки та наведення атак на українські об'єкти. Тепер Росія втрачає не лише техніку, а й репутацію своїх "новітніх" літаків, які Україна успішно знищує. Маломуж додав, що через брак технологій Росія не зможе швидко замінити такі дорогі та складні літаки.