Такий підхід був неординарним та справді дивовижним. Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ у запасі, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що така ж тактика може допомогти Україні збивати російські "Шахеди".

Дивіться також Російські стратегічні бомбардувальники "тікають" від кордону з Україною, – монітори

Про ефектне знищення 2 літаків Су-30 Росії

Один російський Су-30 вдалось збити в акваторії порту Новоросійська, другий – біля Криму. Полковник запасу ЗСУ зауважив, що дрони Magura V7 відпрацювали дуже якісно. Спершу вони літаки на себе, потім відпрацювали ракетами Р-73.

"Це як у пісні "Підманула, підвела". Не можна вірити розвідникам, а тим паче Magura V7. Однак найцікавіше – неординарний підхід: ГУР поставила на Magura V7 зенітно-ракетний комплекс, тобто ракету з тепловою головкою самонаведення, яка може перехоплювати цілі на 10 кілометрів",

– пояснив він.

За словами Світана, Україна може в подібний спосіб "креативити й на землі", тобто таку тактику можна використовувати для збиття російських "Шахедів". Мобільні групи могли б не використовувати кулемети, а встановлювати такі ракети на будь-який самоскид.

Він додав, що цих ракет наша країна має вдосталь. У світі їх не цінують, адже їх потрібно використовувати для близьких цілей. Натомість для України вони справді важливі, адже могли б захищати повітряний простір.

До слова, генерал армії та колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж повідомив, що літак Су-30 використовується для ударних атак та проведення бомбардування КАБами. Ба більше, ця авіація обладнана системою розвідки, що дозволяє окупантам наводити удари на конкретні об'єкти.