Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на моніторингові канали. Однак поблизу України досі залишаються ще 6 бортів.

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Що відомо про переміщення

Монітори називають ситуацію щодо російських стратегічних бомбардувальників "все цікавішою". На такий розвиток подій, імовірно, вплинула атака БпЛА на авіабазу "Енгельс-2" 20 березня.

Зокрема, уночі 1 травня 2 останні Ту-95МС покинули "Оленью". Згодом, увечері 2 травня, Ту-160 залишив "Енгельс-2".

Станом на ранок неділі, 4 травня, на авіабазі "Біла" перебувало 8 бортів Ту-95МС і 7 бортів Ту-160.

Зверніть увагу! Поблизу України, на авіабазах "Енгельс-2" та "Дягилево", залишалися 4 борти Ту-95МС та 2 борти Ту-160.

Нагадаємо, в акваторії порту Новоросійська 2 травня українські військові вперше у світі ударом морського дрона Magura знищили російський бойовий літак Су-30. Згодом з'явилася інформація про ще одну вражену ворожу ціль.

За словами Кирила Буданова, екіпаж першого судна зміг врятуватися – пілотів підібрали в морі цивільним судном. Однак члени екіпажу другого літака, ймовірно, загинули.