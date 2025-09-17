В среду, 17 сентября, судебные дебаты по делу об убийстве подростка Максима Матерухина на фуникулере завершились. Обвиняемый Артем Косов покаялся, заявив, что не имел намерения убивать юношу.

Родители погибшего считают пожизненное заключение "справедливым приговором" для задержанного. Об этом сообщили корреспонденты 24 Канала.

Что известно о ходе дела убийства на фуникулере?

Судебные дебаты 17 сентября закончились. Обвиняемый Артем Косов в своем последнем слове признал вину и покаялся, подчеркнув, что не имел намерения убивать юношу.

Сторона обвинения представила все доказательства, показания свидетелей, результаты экспертиз, которые доказывают: смерть Максима была не случайностью, а следствием умышленных действий обвиняемого,

– говорится в сообщении генпрокурора.

Прокуроры настаивают на пожизненном лишении свободы за умышленное убийство, в то же время сторона защиты утверждает, что смерть подростка произошла по неосторожности.

В комментарии корреспондентам 24 Канала, генпрокурор Руслан Кравченко, представляющий государственное обвинение по этому делу, сообщил, что не изменил своей позиции после раскаяния Косова.

И пока происходило судебное разбирательство, когда мы исследовали конкретные доказательства, то обвиняемый врал в суде, сообщал другие данные после обвинения. Пришлось дополнительно назначать экспертизу, чтобы еще доказать, что обвиняемый врет во время судебного заседания,

– прокомментировал Кравченко.

Напомним, что более года родные Максима Матерухина ждали, пока дело сдвинется с места. Председательствующая судья Оксана Голуб сообщила, что суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора, который будет объявлен 22 сентября в 11:30.

Что известно об убийстве Максима Матерухина?