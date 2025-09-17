Підозрюваний "покаявся", далі – вирок: суд завершив дебати у справі вбивства на фунікулері
- Обвинувачений Артем Косов покаявся у вбивстві Максима Матерухіна, але заявив, що не мав наміру вбивати.
- Прокуратури наполягають на довічному ув'язненні за умисне вбивство, тоді як захист стверджує, що трагедія сталась через необережність.
У середу, 17 вересня, судові дебати у справі про вбивство підлітка Максима Матерухіна на фунікулері завершилися. Обвинувачений Артем Косов покаявся, заявивши, що не мав наміру вбивати юнака.
Батьки загиблого вважають довічне ув'язнення "справедливим вироком" для затриманого. Про це повідомили кореспонденти 24 Каналу.
Що відомо про хід справи вбивства на фунікулері?
Судові дебати 17 вересня закінчилися. Обвинувачений Артем Косов у своєму останньому слові визнав провину та покаявся, підкресливши, що не мав наміру вбивати юнака.
Сторона обвинувачення представила всі докази, показання свідків, результати експертиз, які доводять: смерть Максима була не випадковістю, а наслідком умисних дій обвинуваченого,
– йдеться в повідомленні генпрокурора.
Прокурори наполягають на довічному позбавленні волі через умисне вбивство, водночас сторона захисту стверджує, що смерть підлітка сталася через необережність.
У коментарі кореспондентам 24 Каналу, генпрокурор Руслан Кравченко, який представляє державне обвинувачення у цій справі, повідомив, що не змінив своєї позиції після каяття Косова.
І поки відбувався судовий розгляд, коли ми досліджували конкретні докази, то обвинувачений брехав в суді, повідомляв інші дані після обвинувачення. Довелось додатково призначати експертизу, щоб ще довести, що обвинувачений бреше під час судового засідання,
– прокоментував Кравченко.
Нагадаємо, що понад рік рідні Максима Матерухіна чекали, поки справа зрушить з місця. Головуюча суддя Оксана Голуб повідомила, що суд видалиться до нарадчої кімнати для ухвалення вироку, який буде оголошено 22 вересня об 11:30.
Що відомо про вбивство Максима Матерухіна?
7 квітня 2024 року на станції київського фунікулера загинув підліток. За словами очевидців, після виходу з вагона на верхній станції чоловік штовхнув юнака, і той впав, вдарившись головою об скло. Хлопець отримав смертельний поріз шиї і помер до приїзду швидкої допомоги.
Загиблим виявився 10-класник Максим Матерухін. Семеро його однолітків стали свідками події і дали відповідні свідчення.
Військовослужбовець Управління державної охорони України Артем Косов отримав підозру в умисному вбивстві підлітка. ДБР розпочало кримінальне провадження.
Під час судового засідання 15 вересня 2025 року свідок повідомив, що обвинувачений чекав на підлітків біля виходу з фунікулера. Перед цим у них нібито виникла словесна перепалка. Затриманий перекинув Максима Матерухіна через себе після сварки.