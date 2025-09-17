У середу, 17 вересня, судові дебати у справі про вбивство підлітка Максима Матерухіна на фунікулері завершилися. Обвинувачений Артем Косов покаявся, заявивши, що не мав наміру вбивати юнака.

Батьки загиблого вважають довічне ув'язнення "справедливим вироком" для затриманого. Про це повідомили кореспонденти 24 Каналу.

Що відомо про хід справи вбивства на фунікулері?

Судові дебати 17 вересня закінчилися. Обвинувачений Артем Косов у своєму останньому слові визнав провину та покаявся, підкресливши, що не мав наміру вбивати юнака.

Сторона обвинувачення представила всі докази, показання свідків, результати експертиз, які доводять: смерть Максима була не випадковістю, а наслідком умисних дій обвинуваченого,

– йдеться в повідомленні генпрокурора.

Прокурори наполягають на довічному позбавленні волі через умисне вбивство, водночас сторона захисту стверджує, що смерть підлітка сталася через необережність.

У коментарі кореспондентам 24 Каналу, генпрокурор Руслан Кравченко, який представляє державне обвинувачення у цій справі, повідомив, що не змінив своєї позиції після каяття Косова.

І поки відбувався судовий розгляд, коли ми досліджували конкретні докази, то обвинувачений брехав в суді, повідомляв інші дані після обвинувачення. Довелось додатково призначати експертизу, щоб ще довести, що обвинувачений бреше під час судового засідання,

– прокоментував Кравченко.

Нагадаємо, що понад рік рідні Максима Матерухіна чекали, поки справа зрушить з місця. Головуюча суддя Оксана Голуб повідомила, що суд видалиться до нарадчої кімнати для ухвалення вироку, який буде оголошено 22 вересня об 11:30.

Що відомо про вбивство Максима Матерухіна?