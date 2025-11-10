Прославился смешными видео в TikTok: на войне погиб Максим Тимощук
- Максим Тимощук, блогер и военный из Днепропетровщины, погиб на войне.
- Мужчина долгое время считался пропавшим без вести.
Украина продолжает платить дорогую цену за свою независимость. Стало известно о гибели блогера и военного Максима Тимощука с Днепропетровщины. Мужчина длительное время более года считался пропавшим без вести.
Трагическое известие сообщили в Вишневской поселковой территориальной общине, передает 24 Канал.
Смотрите также Россияне ударили по военным на Днепропетровщине после взлома группового чата, – Сырский
Что известно о гибели Максима Тимощука?
Максим Тимощук родился 10 августа 1996 года. В 2012 году он окончил школу и поступил в Обособленное структурное подразделение "Вольногорский профессиональный колледж Украинского государственного университета науки и технологий". Там парень получил специальность инженера – техника цветных металлов.
После окончания учебы в 2016 году Максим проходил службу в ВСУ, а в 2018 году – демобилизовался.
Позже он работал в Днепропетровском обществе "Плюс". С началом полномасштабного вторжения парень присоединился в ряды защитников Украины.
Николай Тимощук погиб во время выполнения боевых задач. Долгое время, а именно с лета 2024 года, воин считался пропавшим без вести. Во время службы военный снимал шуточные видео в TikTok, которые собирали миллионные просмотры. Последнее из них защитник опубликовал 2 июня 2024 года.
К сожалению, война унесла жизнь еще одного преданного сына Украины, достойного гражданина, мужественного воина. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и собратьям погибшего. Память о Максиме Тимощуке навсегда останется в сердцах благодарных земляков. Вечная слава Герою!,
– говорится в сообщении общины.
Там пообещали время и место захоронения Героя сообщить позже.
Что известно о других потерях Украины в войне?
- 29 октября 2025 года во время боевого задания вблизи Грековки Луганской области погиб Михаил Толстяк, бывший футболист и тренер. Он был разведчиком-оператором штурмового батальона, а в гражданской жизни посвятил себя футболу, играя и тренируя в разных клубах Украины и Польши.
- 26-летний Антон Бондаренко погиб на фронте во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении. До вступления в ВСУ Антон работал фиксером для французских медиа TF1 и LCI. Он помогал французским журналистам снимать войну в Украине.
- 1 ноября 2025 года на Днепропетровщине в результате российского удара погиб известный фотограф Константин Гузенко, который работал в медиапроекте Ukraїner. Он был штаб-сержантом 35-й отдельной бригады морской пехоты.