Прославився смішними відео у тіктоці: на війні загинув Максим Тимощук

Україна продовжує платити дорогу ціну за свою незалежність. Стало відомо про загибель блогера та військового Максима Тимощука з Дніпропетровщини. Чоловік тривалий час понад рік вважався зниклим безвісти.

Трагічну звістку повідомили у Вишнівській селищній територіальній громаді, передає 24 Канал.

Що відомо про загибель Максима Тимощука?

Максим Тимощук народився 10 серпня 1996 року. У 2012 році він закінчив школу та вступив до Відокремленого структурного підрозділу "Вільногірський фаховий коледж Українського державного університету науки та технологій". Там хлопець здобув фах інженера – техніка кольорових металів.

Після закінчення навчання у 2016 році Максим проходив службу у ЗСУ, а у 2018 році – демобілізувався.

Пізніше він працював у Дніпропетровському товаристві "Плюс". З початком повномасштабного вторгнення хлопець доєднався до лав захисників України.

Микола Тимощук поліг під час виконання бойових завдань. Тривалий час, а саме з літа 2024 року, воїн вважався зниклим безвісти. Під час служби військовий знімав жартівливі відео у тіктоці, які збирали мільйонні перегляди. Останнє з них захисник опублікував 2 червня 2024 року.

На жаль, війна забрала життя ще одного відданого сина України, гідного громадянина, мужнього воїна. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого. Пам'ять про Максима Тимощука назавжди залишиться у серцях вдячних земляків. Вічна слава Герою!,

– йдеться у повідомленні громади.

Там пообіцяли час та місце поховання Героя повідомити пізніше.

