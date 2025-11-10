Прославився смішними відео у тіктоці: на війні загинув Максим Тимощук
- Максим Тимощук, блогер і військовий з Дніпропетровщини, загинув на війні.
- Чоловік довгий час вважався зниклим безвісти.
Україна продовжує платити дорогу ціну за свою незалежність. Стало відомо про загибель блогера та військового Максима Тимощука з Дніпропетровщини. Чоловік тривалий час понад рік вважався зниклим безвісти.
Трагічну звістку повідомили у Вишнівській селищній територіальній громаді, передає 24 Канал.
Що відомо про загибель Максима Тимощука?
Максим Тимощук народився 10 серпня 1996 року. У 2012 році він закінчив школу та вступив до Відокремленого структурного підрозділу "Вільногірський фаховий коледж Українського державного університету науки та технологій". Там хлопець здобув фах інженера – техніка кольорових металів.
Після закінчення навчання у 2016 році Максим проходив службу у ЗСУ, а у 2018 році – демобілізувався.
Пізніше він працював у Дніпропетровському товаристві "Плюс". З початком повномасштабного вторгнення хлопець доєднався до лав захисників України.
Микола Тимощук поліг під час виконання бойових завдань. Тривалий час, а саме з літа 2024 року, воїн вважався зниклим безвісти. Під час служби військовий знімав жартівливі відео у тіктоці, які збирали мільйонні перегляди. Останнє з них захисник опублікував 2 червня 2024 року.
На жаль, війна забрала життя ще одного відданого сина України, гідного громадянина, мужнього воїна. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого. Пам'ять про Максима Тимощука назавжди залишиться у серцях вдячних земляків. Вічна слава Герою!,
– йдеться у повідомленні громади.
Там пообіцяли час та місце поховання Героя повідомити пізніше.
Що відомо про інші втрати України у війні?
- 29 жовтня 2025 року під час бойового завдання поблизу Греківки Луганської області загинув Михайло Толстяк, колишній футболіст і тренер. Він був розвідником-оператором штурмового батальйону, а в цивільному житті присвятив себе футболу, граючи та тренуючи в різних клубах України та Польщі.
- 26-річний Антон Бондаренко загинув на фронті під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку. До вступу в ЗСУ Антон працював фіксером для французьких медіа TF1 та LCI. Він допомагав французьким журналістам знімати війну в Україні.
- 1 листопада 2025 року на Дніпропетровщині внаслідок російського удару загинув відомий фотограф Костянтин Гузенко, який працював у медіапроєкті Ukraїner. Він був штаб-сержантом 35-ї окремої бригади морської піхоти.