Зеленский представил нового главу Львовской ОГА Максима Козицкого

38-летний Максим Козицкий официально стал главой Львовской областной государственной администрации. Президент Владимир Зеленский лично представил его 6 февраля в Червонограде на Львовщине.

Правительство согласовало кандидатуру Козицкого на должность председателя ЛОГА еще в конце 2019 года. На этом посту он заменил Маркияна Мальского, которого президент уволил 24 декабря.

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Представление Козицкого прошло в Червонограде во время рабочей поездки президента Владимира Зеленского на Львовщину.

Хочу вам представить нового главу Львовской ОГА. Это львовянин Максим Козицкий – человек опытный, профессиональный. Мы искали сильного менеджера, а у него 20 лет профессиональной деятельности. Поэтому он прошел с самого начала до высшего уровня,

– сказал глава государства.

Также президент вручил новоиспеченному руководителю Львовщины удостоверение и указ о его назначении.

Зеленский представляет голову ЛОГА Козицкого: видео

Что интересно, еще в июне прошлого года Максим Козицкий был одним из претендентов на должность главы ЛОГА, которого Зеленский в фейсбук-опросе предлагал жителям Львовщины. Однако тогда председателем Львовской ОГА назначили Мальского.

Кто такой Максим Козицкий?

38-летний бизнесмен, до недавнего времени был директором компании "Эко-Оптима" (крупнейшая компания Западной Украины, которая занимается производством электроэнергии из альтернативных источников – с помощью ветровых и солнечных электростанций).

В январе 2020 года передал бизнес отцу Зиновию Козицкому, который также является известным бизнесменом, владельцем группы буровых компаний "Горизонты" и первого в Львове муниципального велопроката NextBike.

Несмотря на выход из бизнеса Максим Козицкий остался среди конечных бенефициарных владельцев "Эко-Оптимы".

В 2015 году Максим Козицкий баллотировался во Львовский областной совет от "Самопомочи", но не прошел.

Чем владеет Максим Козицкий?В декларации по 2018 год Козицкий указал, что его зарплата составляла почти 1,3 миллиона гривен.



Он имеет 2 квартиры во Львове и гараж. Ездит новоиспеченный председатель ЛОГА на автомобили Wolksvagen Touareg 2008 года выпуска, а его жена Оксана – на Mazda CX 5 2014 года выпуска.