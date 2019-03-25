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      Максим Степанов награжден за вклад в развитие Одесской области

      33 Читати новину українською
      Степанов
      Максим Степанов / facebook.com

      На ежегодной премии вручения награды "Человек года" губернатор Одесской области стал победителем в номинации "Региональный лидер года".

      Перед вручением, которое состоялось 23 марта, по результатам экспертного опроса Максим Степанов стал лидером, благодаря ощутимым изменениям во вверенном ему регионе.

      "Мне приятно получить эту награду, потому что она важна и для моей команды, и для людей, которые живут в регионе. Ведь это означает, что наша работа дает результат", – подчеркнул губернатор Одесской области.

      За год работы на посту, была ликвидирована очередь на проведение больным гемодиализа, созданы центры по лечению сердечных болезней, а также капитально отремонтирована трасса "Одесса-Рени".

      "Мы строим больницы, школы и детсады. Соединяем дорогами районы и дальние села. Меняем то, на что не обращали внимания десятки лет. Какова цель? Доказать, что мы способны реализовать тот фантастический потенциал, который имеет страна", – добавил Максим Степанов.

      Напомним, Максим Степанов возглавил Одесскую областную государственную администрацию 12 января 2017 года. Через два месяца презентовал собственный Стратегический план действий "Умный регион".

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      Теги: Новости политики Новости Одессы
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