Удар России по Херсону убил доцента ХНТУ Марину Губу: ее дочь пострадала

Утром 24 ноября Россия в очередной раз терроризировала Херсон. В результате атаки погибла доцент ХНТУ Марина Губа. Также от обстрела пострадала ее дочь.

Печальную весть сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает 24 Канал.

Что известно о погибшей и раненой в Херсоне?

Российский обстрел Херсона утром 24 ноября унес жизнь Марины Игоревны Губы – доцента кафедры государственного управления и местного самоуправления Херсонского национального технического университета.

Коллеги вспоминают Марину Губу как умного, ответственного, теплого и искреннего человека.

Она воспитала не одно поколение специалистов, которые и сегодня работают над развитием и восстановлением нашего региона,

– написал Прокудин.

Также, по словам первого проректора ХНТУ Марии Артеменко, в результате вражеской атаки пострадала дочь погибшей преподавательницы.

Последние смертельные атаки России по Украине