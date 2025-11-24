Укр Рус
24 ноября, 15:36
2

Удар России по Херсону убил доцента ХНТУ Марину Губу: ее дочь пострадала

Дария Черныш
Основные тезисы
  • 24 ноября в результате российского обстрела Херсона погибла доцент ХНТУ Марина Игоревна Губа.
  • Также пострадала ее дочь в результате этой атаки.

Утром 24 ноября Россия в очередной раз терроризировала Херсон. В результате атаки погибла доцент ХНТУ Марина Губа. Также от обстрела пострадала ее дочь.

Печальную весть сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает 24 Канал.

Что известно о погибшей и раненой в Херсоне?

Российский обстрел Херсона утром 24 ноября унес жизнь Марины Игоревны Губы – доцента кафедры государственного управления и местного самоуправления Херсонского национального технического университета.

Коллеги вспоминают Марину Губу как умного, ответственного, теплого и искреннего человека.

Она воспитала не одно поколение специалистов, которые и сегодня работают над развитием и восстановлением нашего региона,
– написал Прокудин.

Также, по словам первого проректора ХНТУ Марии Артеменко, в результате вражеской атаки пострадала дочь погибшей преподавательницы.

