Удар Росії по Херсону вбив доцентку ХНТУ Марину Губу: її донька постраждала
- 24 листопада внаслідок російського обстрілу Херсона загинула доцентка ХНТУ Марина Ігорівна Губа.
- Також постраждала її донька в результаті цієї атаки.
Вранці 24 листопада Росія вкотре тероризувала Херсон. Внаслідок атаки загинула доцентка ХНТУ Марина Губа. Також від обстрілу постраждала її донька.
Сумну звістку повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає 24 Канал.
Що відомо про загиблу та поранену у Херсоні?
Російський обстріл Херсона зранку 24 листопада забрав життя Марини Ігорівни Губи – доцентки кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету.
Колеги згадують Марину Губу як розумну, відповідальну, теплу та щиру людину.
Вона виховала не одне покоління фахівців, які й сьогодні працюють над розвитком та відновленням нашого регіону,
– написав Прокудін.
Також, за словами першої проректорки ХНТУ Марії Артеменко, внаслідок ворожої атаки постраждала донька загиблої викладачки.
Останні смертельні атаки Росії по Україні
Росія вдарила по житлових будинках у Тернополі 19 листопада. Внаслідок атаки загинули щонайменше 34 людини.
Серед жертв у Тернополі матір і двоє її дітей. Також там загинув 17-річний Артем Малюта. Юнак навчався у місцевому фаховому коледжі та мав випуститись у 2025 році.
У Києві попрощались із Наталією Ходемчук, загиблою через удар Росії по будинку на Троєщині 14 листопада. Вона була вдовою першої жертви аварії на ЧАЕС.