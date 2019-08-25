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      Масштабный пожар в Харькове потушен: это горели покрышки, фото

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      Масштабный пожар в Харькове потушен: это горели покрышки, фото

      Масштабный пожар в Харькове на складе старых автопокрышек на улице Беркоса удалось потушить. Кроме покрышек, горели и несколько автомобилей на площади 300 квадратных метров.

      Огонь и высокая температура уничтожили 2 и повредили 3 автомобиля, сообщили харьковские мчсники. При этом они не указали, пострадал ли кто-то в этом пожаре.

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      С пожаром боролись 33 спасателя с 5-ю автоцистернами, спецавтомобилем и пожарным поездом. Прежде всего они пытались помешать распространению огня и защитить соседние здания. Однако одновременно боролись и с очагом пожара.

      Пожар вспыхнул рано утром, а окончательно огонь удалось потушить в 13:52.

      Харків пожежа склад фото
      Пожар на складе автопокрышек в Харькове / Фото ГСЧС в Харьковской области

      пожежа Харків склад покришки
      Пожар на складе автопокрышек в Харькове / Фото ГСЧС в Харьковской области

      Харків склад пожежа покришки фото
      Пожар на складе автопокрышек в Харькове / Фото ГСЧС в Харьковской области

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины ГСЧС Пожар Чрезвычайное происшествие Новости Харькова
      Источник: 24 канал
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