Масштабный пожар в Харькове потушен: это горели покрышки, фото

Масштабный пожар в Харькове на складе старых автопокрышек на улице Беркоса удалось потушить. Кроме покрышек, горели и несколько автомобилей на площади 300 квадратных метров.

Огонь и высокая температура уничтожили 2 и повредили 3 автомобиля, сообщили харьковские мчсники. При этом они не указали, пострадал ли кто-то в этом пожаре.

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С пожаром боролись 33 спасателя с 5-ю автоцистернами, спецавтомобилем и пожарным поездом. Прежде всего они пытались помешать распространению огня и защитить соседние здания. Однако одновременно боролись и с очагом пожара.

Пожар вспыхнул рано утром, а окончательно огонь удалось потушить в 13:52.



Пожар на складе автопокрышек в Харькове / Фото ГСЧС в Харьковской области



Пожар на складе автопокрышек в Харькове / Фото ГСЧС в Харьковской области