Авиаэксперт предположил, как Украина будет отвечать на ночную массированную атаку
- Бывший офицер Воздушных Сил Анатолий Храпчинский предположил, что Украина может ответить на ночную массированную атаку собственным оружием, ведь США пока не предоставили баллистические ракеты.
- Храпчинский предположил, что наша страна будет атаковать не только энергетику врага, но и другие объекты.
В ночь на 10 октября россияне массированно атаковали Украину, в частности, под обстрелами были Киев и Запорожье. Оккупанты сделали акцент именно на энергетику, им удалось обесточить многие области.
Именно поэтому Украина должна отвечать зеркально. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил бывший офицер Воздушных Сил, заместитель генерального директора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский, отметив, что кроме энергетики, мы имеем еще некоторые важные цели в России.
Какие цели должна атаковать Украина в ответ?
Пока США решают, предоставлять ли Украине дальнобойное вооружение, наша страна использует собственные ракеты "Нептун" и "Фламинго". Бывший офицер Воздушных Сил отметил, что россияне, находя их обломки, могут пытаться дискриминировать наши разработки.
Мы можем наносить комбинированные удары собственным оружием. Мы находимся на этапе "2 – 3 недель Трампа", поэтому нам надо производить собственное оружие. У нас есть возможности, чтобы делать зеркальные действия по энергетике России. Белгород остался без света, то же самое можно сделать с другими городами,
– подчеркнул он.
Храпчинский подчеркнул, что нужно атаковать энергетику России именно в Московской и Ленинградской области. Там находится вся российская элита, которая после ударов может спросить у Владимира Путина, почему война перешла к ним.
Важными являются и точечные удары по заводам на территории России, где враг производит, в частности, ракеты, которыми потом атакует Украину. Наша страна может остановить производственные мощности страны-агрессора, которая не может полностью применять советское вооружение, ведь оно уже выходит из строя.
Он добавил, что одновременно в Украине нужно строить качественную защиту энергетических объектов, которые изначально в нашей стране не строили под землей. Также говорится о качественной системе противодействия, которая бы позволила предупреждать о любых угрозах и защищаться от них.
Как Украина уже бьет по энергетике и производственных возможностях врага?
- В ночь на 6 октября беспилотники атаковали несколько областей России. В результате на заводе имени Свердлова в Дзержинске вспыхнул пожар. Этот завод специализируется на производстве взрывчатых веществ.
- После атаки на Белгород стало известно, что горит электроподстанция "Луч". Вследствие этого жители города остались без света, также без электроэнергии остались жители Яковлевского округа Белгородской области.
- Украина нанесла ракетный удар и по ТЭЦ в Клинцах. Это важный удар, ведь ТЭЦ обеспечивает теплоснабжение в военную часть.
- 29 сентября украинские "Нептуны" атаковали завод "Электродеталь" в Карачеве. Продукцию завода используют в авиакосмической, электронной, приборостроительной отраслях.