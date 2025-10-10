У ніч на 10 жовтня росіяни масовано атакували Україну, зокрема, під обстрілами були Київ і Запоріжжя. Окупанти зробили акцент саме на енергетику, їм вдалось знеструмити багато областей.

Саме тому Україна має відповідати дзеркально. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив колишній офіцер Повітряних Сил, заступник генерального директора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський, зауваживши, що крім енергетики, ми маємо ще деякі важливі цілі в Росії.

Дивіться також Росія запустила по енергетиці понад 450 БпЛА та 30 ракет, – Зеленський

Які цілі має атакувати Україна у відповідь?

Поки США вирішують, чи надавати Україні далекобійне озброєння, наша країна використовує власні ракети "Нептун" і "Фламінго". Колишній офіцер Повітряних Сил зазначив, що росіяни, знаходячи їхні уламки, можуть намагатись дискримінувати наші розробки.

Ми можемо завдавати комбінованих ударів власною зброєю. Ми перебуваємо на етапі "2 – 3 тижнів Трампа", тому нам треба виробляти власну зброю. У нас є можливості, щоб робити дзеркальні дії по енергетиці Росії. Бєлгород залишився без світла, те саме можна зробити з іншими містами,

– наголосив він.

Храпчинський підкреслив, що потрібно атакувати енергетику Росії саме в Московській та Лєнінградській області. Там перебуває вся російська еліта, яка після ударів може запитати у Володимира Путіна, чому війна перейшла до них.

Важливими є і точкові удари по заводах на території Росії, де ворог виробляє, зокрема, ракети, якими потім атакує Україну. Наша країна може зупинити виробничі потужності країни-агресорки, яка не може повністю застосовувати радянське озброєння, адже воно вже виходить з ладу.

Він додав, що водночас в Україні потрібно будувати якісний захист енергетичних об'єктів, які від початку в нашій країні не будували під землею. Також мовиться про якісну систему протидії, яка б дозволила попереджати про будь-які загрози та захищатись від них.

Як Україна вже б'є по енергетиці та виробничих можливостях ворога?