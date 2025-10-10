Саме тому Україна має відповідати дзеркально. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив колишній офіцер Повітряних Сил, заступник генерального директора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський, зауваживши, що крім енергетики, ми маємо ще деякі важливі цілі в Росії.

Дивіться також Росія запустила по енергетиці понад 450 БпЛА та 30 ракет, – Зеленський

Які цілі має атакувати Україна у відповідь?

Поки США вирішують, чи надавати Україні далекобійне озброєння, наша країна використовує власні ракети "Нептун" та "Фламінго". Колишній офіцер Повітряних Сил зазначив, що росіяни, знаходячи їхні уламки, можуть намагатись дискримінувати наші розробки.

Ми можемо завдавати комбінованих ударів власною зброєю. Ми перебуваємо на етапі "2 – 3 тижнів Трампа", тому нам треба виробляти власну зброю. У нас є можливості, щоб робити дзеркальні дії по енергетиці Росії. Бєлгород залишився без світла, те саме можна зробити з іншими містами,

– наголосив він.

Храпчинський підкреслив, що потрібно атакувати енергетику Росії саме в Московській та Лєнінградській області. Там перебуває вся російська еліта, яка після ударів може запитати у Володимира Путіна, чому війна перейшла до них.

Важливими є і точкові удари по заводах на території Росії, де ворог виробляє, зокрема, ракети, якими потім атакує Україну. Наша країна може зупинити виробничі потужності країни-агресорки, яка не може повністю застосовувати радянське озброєння, адже воно вже виходить з ладу.

Він додав, що водночас в Україні потрібно будувати якісний захист енергетичних об'єктів, які від початку в нашій країні не будували під землею. Також мовиться про якісну систему протидії, яка б дозволила попереджати про будь-які загрози та захищатись від них.

Як Україна вже б'є по енергетиці та виробничих можливостях ворога?