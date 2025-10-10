Именно поэтому Украина должна отвечать зеркально. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил бывший офицер Воздушных Сил, заместитель генерального директора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский, отметив, что кроме энергетики, мы имеем еще некоторые важные цели в России.

Какие цели должна атаковать Украина в ответ?

Пока США решают, предоставлять ли Украине дальнобойное вооружение, наша страна использует собственные ракеты "Нептун" и "Фламинго". Бывший офицер Воздушных Сил отметил, что россияне, находя их обломки, могут пытаться дискриминировать наши разработки.

Мы можем наносить комбинированные удары собственным оружием. Мы находимся на этапе "2 – 3 недель Трампа", поэтому нам надо производить собственное оружие. У нас есть возможности, чтобы делать зеркальные действия по энергетике России. Белгород остался без света, то же самое можно сделать с другими городами,

– подчеркнул он.

Храпчинский подчеркнул, что нужно атаковать энергетику России именно в Московской и Ленинградской области. Там находится вся российская элита, которая после ударов может спросить у Владимира Путина, почему война перешла к ним.

Важными являются и точечные удары по заводам на территории России, где враг производит, в частности, ракеты, которыми потом атакует Украину. Наша страна может остановить производственные мощности страны-агрессора, которая не может полностью применять советское вооружение, ведь оно уже выходит из строя.

Он добавил, что одновременно в Украине нужно строить качественную защиту энергетических объектов, которые изначально в нашей стране не строили под землей. Также говорится о качественной системе противодействия, которая бы позволила предупреждать о любых угрозах и защищаться от них.

Как Украина уже бьет по энергетике и производственных возможностях врага?