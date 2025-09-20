В Хмельницкой области разрушены жилые дома: есть погибший и пострадавшие
- В результате атаки в Хмельницкой области погиб мужчина 1979 года рождения.
- Разрушены 2 дома, повреждено около 20 жилых сооружений, 2 местных жителей обратились за медицинской помощью.
Ночью 20 сентября оккупанты совершили комбинированную атаку на Украину. Враг использовал для удара дроны, крылатые и баллистические ракеты.
В Хмельницкой области объявили тревогу под утро, именно тогда, когда противник начал атаку крылатыми ракетами. Воздушные силы сообщали, что вражеские снаряды летят в направлении области, передает 24 Канал.
Какие последствия удара по Хмельницкой области?
Позже председатель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что в области работали силы ПВО.
В результате атаки в Дунаевецкой общине возник пожар в одном из домов. Во время ликвидации пламени спасатели обнаружили тело погибшего мужчины, 1979 года рождения.
Известно также, что еще 2 местных жителей обратились за медицинской помощью. В госпитализации они не нуждались.
Предварительно, в результате вражеского удара разрушены 2 дома и повреждены ориентировочно 20 жилых сооружений.
Что известно о российской атаке на Украину 20 сентября?
- По данным мониторов, захватчики запустили по Украине около 500 беспилотников и более 20 крылатых и баллистических ракет.
- Под массированной атакой оказалась Днепропетровская область. В Днепре в жилом доме возник пожар, изуродованы частные дома, хозяйственные постройки, гаражи. Есть разрушения на территории предприятий. В Павлограде повреждено предприятие и возник пожар. Предварительно, в результате атаки погиб 1 человек и 13 получили ранения.
- В Николаеве под ударом была промышленная инфраструктура. Оккупанты атаковали БПЛА фермерское хозяйство в Снигиревской общине. Возник пожар складов.
- На Киевской области в селе Софиевская Борщаговка Бучанского района ликвидировано возгорание 5 легковых автомобилей на парковке рядом с многоэтажкой. В Обуховском районе возник пожар и частичное разрушение частного жилого дома.
- На Одесской области возник пожар в складском помещении фермерского хозяйства. Вражеская атака вызвала разрушение складского здания с сельскохозяйственной техникой.