На Хмельниччині зруйновані житлові будинки: є загиблий і постраждалі
- Внаслідок атаки на Хмельниччині загинув чоловік 1979 року народження.
- Зруйновано 2 будинки, пошкоджено близько 20 житлових споруд, 2 місцевих мешканців звернулися за медичною допомогою.
Уночі 20 вересня окупанти здійснили комбіновану атаку на Україну. Ворог використав для удару дрони, крилаті та балістичні ракети.
На Хмельниччині оголосили тривогу під ранок, саме тоді, коли противник почав атаку крилатими ракетами. Повітряні сили повідомляли, що ворожі снаряди рухаються у напрямку області, передає 24 Канал.
Які наслідки удару по Хмельниччині?
Пізніше голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що в області працювали сили ППО.
Внаслідок атаки у Дунаєвецькій громаді виникла пожежа в одному з будинків. Під час ліквідації полум'я рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, 1979 року народження.
Відомо також, що ще 2 місцевих мешканців звернулися за медичною допомогою. Госпіталізації вони не потребували.
Попередньо, внаслідок ворожого удару зруйновано 2 будинки та пошкоджено орієнтовно 20 житлових споруд.
Що відомо про російську атаку на Україну 20 вересня?
- За даними моніторів, загарбники запустили по Україні близько 500 безпілотників та понад 20 крилатих і балістичних ракет.
- Під масованою атакою опинилася Дніпропетровщина. У Дніпрі у житловому будинку виникла пожежа, понівечені приватні будинки, господарські споруди, гаражі. Є руйнування на території підприємств. У Павлограді пошкоджено підприємство та виникла пожежа. Попередньо, внаслідок атаки загинула 1 людина та 13 отримали поранення.
- У Миколаєві під ударом була промислова інфраструктура. Окупанти атакували БпЛА фермерське господарство в Снігурівській громаді. Виникла пожежа складів.
- На Київщині в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району ліквідовано загоряння 5 легкових автомобілів на парковці поруч з багатоповерхівкою. В Обухівському районі виникла пожежа і часткова руйнація приватного житлового будинку.
- На Одещині виникла пожежа в складському приміщенні фермерського господарства. Ворожа атака спричинила руйнування складської будівлі з сільськогосподарською технікою.