Уночі 20 вересня окупанти здійснили комбіновану атаку на Україну. Ворог використав для удару дрони, крилаті та балістичні ракети.

На Хмельниччині оголосили тривогу під ранок, саме тоді, коли противник почав атаку крилатими ракетами. Повітряні сили повідомляли, що ворожі снаряди рухаються у напрямку області, передає 24 Канал.

Які наслідки удару по Хмельниччині?

Пізніше голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що в області працювали сили ППО.

Внаслідок атаки у Дунаєвецькій громаді виникла пожежа в одному з будинків. Під час ліквідації полум'я рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, 1979 року народження.

Відомо також, що ще 2 місцевих мешканців звернулися за медичною допомогою. Госпіталізації вони не потребували.

Попередньо, внаслідок ворожого удару зруйновано 2 будинки та пошкоджено орієнтовно 20 житлових споруд.

Що відомо про російську атаку на Україну 20 вересня?