Энергетики рассказали, куда именно Россия хотела попасть во время атаки 23 декабря

Во время массированной атаки 23 декабря россияне пытались попасть как по объектам генерации, так и по сетям распределения и передачи энергии. К сожалению, есть повреждения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий генерального директора АО "Оператор рынка" Александра Гаввы в эфире телемарафона.

Смотрите также Есть графики на Западе и были аварийные отключения в Киеве: что со светом 23 декабря

Какие последствия атаки?

Всего на этот раз по Украине было выпущено сотни беспилотников и десятки ракет.

Гавва отметил эффективную работу ПВО. Впрочем, несмотря на это, частично россияне таки смогли достичь своих целей.

В результате на утро была полностью обесточена Ровенская область, также без света осталось значительное количество потребителей в Хмельницкой и Тернопольской областях,

– отметил Гавва.

Во всех регионах пришлось применять аварийные отключения. По состоянию на вечер они продолжали действовать еще в нескольких областях.

Ночью Россия атаковала производственные объекты Укрнафты